ميسي ينافس الأندية بفضل أهدافه من الركلات الحرة

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، هدفين خلال الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ريال بلد الوليد، مساء الثلاثاء، وكان هدفه الأول من ركلة حرة كانت رقم 50 في مسيرته مع النادي الكتالوني ومنتخب الأرجنتين.

ولعب ميسي بالفعل دورًا مهمًّا مع برشلونة هذا الموسم لكن المهاجم الأرجنتيني وصل أخيرًا إلى مستواه الذي يصعب إيقافه خلال الفوز 5-1 على ريال بلد الوليد في الليغا.

وسجل ميسي هدفين وصنع هدفين لزميليه أرتورو فيدال ولويس سواريز ليقفز برشلونة حامل اللقب إلى الصدارة برصيد 22 نقطة من عشر مباريات.

Watch Messi’s nutmeg from top and close up view. Pure genius pic.twitter.com/g2VIQLhb1O

وبدأ برشلونة الموسم بشكل متواضع مع وجود ميسي خارج التشكيلة، بسبب الإصابة لكن منذ عودة القائد للمشاركة لأول مرة في الـ 24 من سبتمبر/ أيلول فاز الفريق بمبارياته السبع في كل المسابقات.

وقبل عودة ميسي فاز برشلونة مرتين في ست مباريات هذا الموسم وخسر أمام أتلتيك بيلباو وغرناطة.

وعانى برشلونة الأسبوع الماضي أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا، لكنه انتصر 2-1 في العاصمة التشيكية بينما قدم الفريق الإسباني عرضًا قويًّا أمام بلد الوليد مع وصول ميسي إلى قمة مستواه.

واستعاد ميسي بذلك توازنه بعدما غاب عن أغلب فترة الإعداد للموسم الجديد.

وإذا كان منافسو برشلونة بدأوا الموسم بشكل جيد، خلال غياب ميسي، فإن عودة الهداف التاريخي لبرشلونة ساعدت ناديه على اللحاق بالقمة.

أرقام قياسية

وذكر موقع sportsport.ba البوسني نقلًا عن تقارير صحفية إسبانية، أن ميسي سجل 20 هدفًا من ركلة حرة بينها 14 في الليغا خلال السنوات الخمس الأخيرة ومن المثير للاهتمام أن هذه الأهداف أكثر من الأهداف التي سجلها 121 فريقًا في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا خلال الفترة ذاتها.

فعلى سبيل المثال سجل يوفنتوس 15 هدفًا من ركلة حرة في جميع المسابقات وروما وباريس سان جيرمان وأولمبيك ليون 13 هدفًا لكل منهم.

كما أن ميسي يعتبر أفضل لاعب يحرز أهدافًا من ركلات حرة في العالم حاليًّا برصيد 28 منها منذ موسم 2012/2013 ويتقدم بفارق كبير على جميع منافسيه.

Video does the talking ???????????? #Messi pic.twitter.com/NR0ehQ4hU6

ويأتي خلفه ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس، برصيد 15 هدفًا ثم التركي هاكان تشالهان أوغلو لاعب ميلان برصيد 12 هدفًا والمعتزل أندريا بيرلو برصيد 11 هدفًا ثم كربستيانو رونالدو وألكسندر كولاروف بعشرة أهداف لكل منهما.

وكان بيانيتش الدولي البوسني في صفوف يوفنتوس الخيار الأول لتنفيذ الركلات الحرة لكن الأمر تغير بعد انضمام رونالدو .

لكن قائد البرتغال نفذ 48 محاولة منذ موسم 2016/2017 ولم يسجل سوى هدف واحد لذلك يظل بيانيتش الأفضل في تنفيذ الركلات الحرة في يوفنتوس.

???? – Most direct free-kick goals since the start of 2012/13 in Europe's top five leagues

27 – Lionel Messi (+1)

15 – Miralem Pjanic

12 – Hakan Çalhanoglu

11 – Andrea Pirlo

10 – Daniel Parejo

10 – Cristiano Ronaldo

10 – Aleksandar Kolarov#BarçaValladolid #ForçaBarça

— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 29, 2019