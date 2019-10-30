ميسي ينافس الأندية بفضل أهدافه من الركلات الحرة

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، هدفين خلال الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ريال بلد الوليد، مساء الثلاثاء، وكان هدفه الأول من ركلة حرة كانت رقم 50 في مسيرته مع النادي الكتالوني ومنتخب الأرجنتين.

ولعب ميسي بالفعل دورًا مهمًّا مع برشلونة هذا الموسم لكن المهاجم الأرجنتيني وصل أخيرًا إلى مستواه الذي يصعب إيقافه خلال الفوز 5-1 على ريال بلد الوليد في الليغا.

وسجل ميسي هدفين وصنع هدفين لزميليه أرتورو فيدال ولويس سواريز ليقفز برشلونة حامل اللقب إلى الصدارة برصيد 22 نقطة من عشر مباريات.

Watch Messi’s nutmeg from top and close up view. Pure genius pic.twitter.com/g2VIQLhb1O — Ms|Barca (@MsFutbol3) October 29, 2019

وبدأ برشلونة الموسم بشكل متواضع مع وجود ميسي خارج التشكيلة، بسبب الإصابة لكن منذ عودة القائد للمشاركة لأول مرة في الـ 24 من سبتمبر/ أيلول فاز الفريق بمبارياته السبع في كل المسابقات.

وقبل عودة ميسي فاز برشلونة مرتين في ست مباريات هذا الموسم وخسر أمام أتلتيك بيلباو وغرناطة.

وعانى برشلونة الأسبوع الماضي أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا، لكنه انتصر 2-1 في العاصمة التشيكية بينما قدم الفريق الإسباني عرضًا قويًّا أمام بلد الوليد مع وصول ميسي إلى قمة مستواه.

واستعاد ميسي بذلك توازنه بعدما غاب عن أغلب فترة الإعداد للموسم الجديد.

وإذا كان منافسو برشلونة بدأوا الموسم بشكل جيد، خلال غياب ميسي، فإن عودة الهداف التاريخي لبرشلونة ساعدت ناديه على اللحاق بالقمة.

Más goles de falta directa en las 5 grandes ligas en las últimas 5 temporadas: 20 LIONEL MESSI ????

15 Juventus

13 Roma

13 Paris SG

13 Lyon

12 Bologna Tiene más goles de falta directa él solo que cualquier equipo completo de las grandes ligas en el último quinquenio. ACOJONA EH? pic.twitter.com/4cBvIEwYFp — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 29, 2019

أرقام قياسية

وذكر موقع sportsport.ba البوسني نقلًا عن تقارير صحفية إسبانية، أن ميسي سجل 20 هدفًا من ركلة حرة بينها 14 في الليغا خلال السنوات الخمس الأخيرة ومن المثير للاهتمام أن هذه الأهداف أكثر من الأهداف التي سجلها 121 فريقًا في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا خلال الفترة ذاتها.

فعلى سبيل المثال سجل يوفنتوس 15 هدفًا من ركلة حرة في جميع المسابقات وروما وباريس سان جيرمان وأولمبيك ليون 13 هدفًا لكل منهم.

كما أن ميسي يعتبر أفضل لاعب يحرز أهدافًا من ركلات حرة في العالم حاليًّا برصيد 28 منها منذ موسم 2012/2013 ويتقدم بفارق كبير على جميع منافسيه.

ويأتي خلفه ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس، برصيد 15 هدفًا ثم التركي هاكان تشالهان أوغلو لاعب ميلان برصيد 12 هدفًا والمعتزل أندريا بيرلو برصيد 11 هدفًا ثم كربستيانو رونالدو وألكسندر كولاروف بعشرة أهداف لكل منهما.

وكان بيانيتش الدولي البوسني في صفوف يوفنتوس الخيار الأول لتنفيذ الركلات الحرة لكن الأمر تغير بعد انضمام رونالدو .

لكن قائد البرتغال نفذ 48 محاولة منذ موسم 2016/2017 ولم يسجل سوى هدف واحد لذلك يظل بيانيتش الأفضل في تنفيذ الركلات الحرة في يوفنتوس.