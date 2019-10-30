تقارير: راكيتيتش نجم برشلونة يقترب من أتلتيكو مدريد في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم نادي برشلونة، بات مطلبًا مهمًا لأتلتيكو مدريد، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن راكيتيتش بات يضع قدمًا ونصف قدم خارج ”كامب نو“، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة هذا الموسم.

وأشارت إلى أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، كما أنهم أبلغوا وكيله باهتمامهم منذ عدة أسابيع.

ويُعدُّ راكيتيتش هدفًا قديمًا لميجيل أنخيل جيل، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، والذي حاول التعاقد معه مرتين قبل الانتقال لإشبيلية، وقبل ارتداء قميص برشلونة.

وأوضحت ”ماركا“ أن أتلتيكو مدريد يواجه منافسة قوية في الصفقة من قبل إنتر ميلان الذي يملك الأموال، ويمكنه أن يغري النجم الكرواتي للانتقال إلى صفوفه هذا الموسم.

يُذكر أن تألق الهولندي فرينكي دي يونغ القادم من أياكس وراء تقلص حظوظ راكيتيتش في المشاركة خلال الموسم الحالي.

كما كشفت تقارير سابقة عن رغبة نادي آسي ميلان الإيطالي في دخول سباق الحصول على خدمات راكيتيتش، وذلك بعد التقارير التي تشير لرحيله عن قلعة الكتلان كامب نو خلال انتقالات يناير.

ونقلت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية تصريحات إيفان غازيديس، المدير التنفيذي لفريق ميلان الذي قال: ”في يناير، لا أفضل أن أقوم بعمل كبير في فترة الانتقالات، ولكن في بعض الأحيان يصبح ذلك ضروريًا“.

وتابع: ”يمكننا الاستثمار وجلب لاعبين ذوي خبرة كما فعلنا مع غونزالو هيغوايين. خيار استقدام راكيتيتش واقعي، فهو لاعب ذو خبرة، وأثبت جدارته“.

وكان الموهوب الكرواتي قد قدم مسيرة رائعة مع الكتالوني العملاق برشلونة، بعد أن جاء إليه من إشبيلية في 2014، وكان له دور مهم في البطولات التي فاز بها الفريق خلال هذه الفترة، وخاصة الخماسية في موسم 2014 – 2015.