زيدان يبلغ بيريز بموقفه النهائي من غاريث بيل في ريال مدريد

لا يريد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، الدخول في الجدل الدائر حول مصير الويلزي غاريث بيل، بعد الأزمة التي اندلعت أخيرًا بين اللاعب والنادي.

أزمات مستمرة

فقبل مطلع الموسم الجاري، وبالتحديد في فترة الانتقالات الصيفية، وصلت العلاقة إلى قمة التوتر، إذ كان بيل قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن ريال مدريد إلى الصين، قبل أن يتم إلغاء الصفقة في اللحظة الأخيرة، في الوقت الذي أبدى فيه زيدان علانية رغبته في رحيل الويلزي الدولي.

ومع بداية الموسم، واستقرار بيل في ريال مدريد، بدأ اللاعب في المشاركة مع الفريق، وتألق في عديد المناسبات؛ ما أعطى انطباعًا عن عودة المياه إلى مجاريها بين بيل وزيدان، إلا أن الأمور كانت عكس ذلك.

وقرر مجلس إدارة ريال مدريد بيع بيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بدلًا من تلبية رغبة الجناح الويلزي بالرحيل؛ بعد تصاعد التوتر بين النادي واللاعب أخيرًا.

وتعرض بيل للإصابة خلال فترة التوقف الدولية، وغادر مدريد إلى لندن منذ يومين، ليغيب عن لقاء ريال مدريد وليغانيس المقرر له اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني، الليغا.

انسحاب زيدان

وقال موقع le10sport الفرنسي، إن زيدان اجتمع مع بيريز، صباح أمس الثلاثاء، لبحث أزمة غاريث بيل في صفوف النادي الملكي.

وأضاف: ”أبلغ زيدان رئيس الريال أنه لا يريد الحديث تحت أي ظرف عن أزمة غاريث بيل، بعد الأسئلة المكررة التي تعرض لها طوال الصيف الماضي حول مصير اللاعب“.

وأشار إلى أن زيدان أكد لبيريز أنه انسحب تمامًا من أي أمور غير فنية تتعلق بغاريث بيل، وأن التعامل يجب أن يكون بين اللاعب وإدارة ريال مدريد وعلى رأسها رئيس النادي.

وأكد التقرير الفرنسي أن بيريز هو الذي منح بيل تصريح السفر إلى لندن، بعد أن قرر زيدان الابتعاد تمامًا عن أزمات اللاعب، وترك للإدارة حرية التصرف في ملفه الشائك.

مطاردة إنجليزية

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن هناك 3 أندية إنجليزية أجرت بالفعل اتصالات مع غاريث بيل لضمه في الميركاتو المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، يوم الثلاثاء، إلى أن تلك الأندية هي مانشستر يونايتد وأرسنال، وتوتنهام هوتسبير، النادي السابق الذي انتقل منه بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 مقابل 100 مليون يورو تقريبًا.

وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للويلزي غاريث بيل 60 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ولم يشارك بيل في آخر مباراتين لنادي ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني وغالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا؛ بسبب إصابة غامضة لم يكشف عن تفاصيلها النادي.

ودخل اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زيدان، الذي عبّر عن رغبته في رحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانغسو سونينغ الصيني، في يوليو الماضي.

وشقّ بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم في صعود ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني، قبل التراجع خلف برشلونة، وأحرز هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات، لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن ”سانتياغو برنابيو“.