التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد ليغانيس اليوم في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يصطدم ريال مدريد بنظيره ليغانيس، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وخاض ريال مدريد 9 جولات، ويملك 18 نقطة في المركز السادس، أما ليغانيس فقد خاض 10 جولات ويملك 5 نقط، يتذيل بها جدول ترتيب الليغا.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على غالطة سراي التركي بهدف الألماني توني كروس في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وتأجل لقاؤه الماضي في الليغا أمام الغريم التقليدي برشلونة لدواع أمنية.

والتقى الفريقان في 12 مباراة فاز ريال مدريد في تسع مباريات وفاز ليغانيس في مباراتين وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وسجل ريال مدريد 28 هدفًا في حين سجل ليغانيس 13 هدفًا.

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس:

تنطلق المباراة في العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beINSPORTS HD3، ويعلق عليها خليل البلوشي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، بنزيما، هازارد.

التشكيل المتوقع لفريق ليغانيس:

حراسة المرمى: ساكريستان

خط الدفاع: روزاليس، بوستينزا، سيوفاس، سيلفا

خط الوسط: ميسا، ريفيرا، خوسيه

خط الهجوم: أوسكار، كارييو، برتوايدا

التشكيلة المُتوقعة من صحيفة ”آس“: