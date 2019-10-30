عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”ميسي هنا“.. و“الفوضى مع غاريث بيل“.. وأغويرو ”السفاح المبتسم“ (صور)

شكل تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقيادته لنادي برشلونة للفوز على بلد الوليد واستعادة صدارة ترتريب الدوري الإسباني، ومشكلة غاريث بيل في ريال مدريد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بالنجم البرازيلي الشاب رودريغو، والذي حصل على ثقة زيدان في ريال مدريد وتألق البلجيكي روميلو لوكاكو وقيادته لإنتر ميلان للفوز واستعادة الصدارة في إيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي الشاب رودريغو، الذي فضله زيدان على مواطنه فينسيوس جونيور ووضعه في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليغانيس، وكتبت: ”وقت رودريغو“.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لوكاس يوقف طريق أتلتيكو مدريد“.

كما اهتمت بفوز برشلونة على بلد الوليد واستعادة الصدارة مؤقتا، وكتبت: ”ميسي يقدم وليمة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لبرشلونة على بلد الوليد 5-1 والعودة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني ”مؤقتًا“، في انتظار نتيجة غرناطة، وأكدت على تألق ليونيل ميسي، وكتبت: ”ميسي هنا“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وليغانيس ومؤتمر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي ركزت على مشكلة غاريث بيل، وكتبت: ”زيدان ضاق ذرعًا بقضية غاريث بيل“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الكبير 5-1 أمام بلد الوليد واستعادة صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: ”عودة المتصدر“.

كما تحدثت عن تألق ميسي غير العادي، قائلة: ”الزعيم قد عاد“، ميسي الناري يقود برشلونة بتسجيله هدفين وصناعته لمثلهما.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”هدف من لوكاس يعاقب أتلتيكو مدريد بوجهين“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وليغانيس، وكتبت: ”الفوضى مع غاريث بيل تسبب بلبلة في اللقاء بالبيرنابيو“.

آس

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي الشاب رودريغو، الذي أصبح مفضلاً لدى زيدان في ريال مدريد ويستعد لمواجهة ليغانيس، وكتبت: ”معك رودريغو“.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في الليغا، وكتبت: ”هدف من لوكاس في الدقيقة 82 يسقط كالجليد على الأتلتيكو“.

كما اهتمت بفوز برشلونة الكبير على بلد الوليد واستعادة صدارة الليغا، وكتبت: ”مهرجان لميسي خلال الفوز أمام بلد الوليد“.

الصحيفة اهتمت بإبعاد زيدان لكل من جيمس رودريغيز وفينسيوس جونيور وبراهيم دياز عن قائمة ريال مدريد وتصريحاته بشأن شائعات رحيل غاريث بيل.

كما تحدثت عن تصريحات بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي أكد أن تشافي هيرنانديز سيدرب برشلونة في المستقبل.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بلقاء موناكو وأولمبيك مارسيليا في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الفرنسية، وكتبت: ”السلسلة التي لا يجب تضييعها“، بعد خسارة مارسيليا الثقيلة في الكلاسيكو أمام باريس سان جيرمان وعودة موناكو للنتائج الإيجابية.

الصحف البريطانية

تليغراف

تحدثت الصحيفة في صدر صفحاتها عن فوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، واضعة صورة كبيرة للأرجنتيني أغويرو، قائلة: ”السفاح المبتسم“،

أغويرو يقود السيتي لربع نهائي كأس كراباو، ولكن ساوثهامبتون استعادوا بعضًا من كبريائهم.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز الصعب لإنتر ميلان في بريشيا 2-1 وعودته للصدارة، وكتبت: ”إنتر ميلان يعاني في بريشيا لكنه يفوز بفضل لوكاكو ويتصدر“.

كما اهتمت بلقاءات الدوري الإيطالي، يوم الأربعاء، وخصوصًا لقاءات روما ونابولي الذي يواجه أتلانتا في قمة قوية.

كما تحدثت عن لقاء يوفنتوس وجنوى، حيث سيحاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد للتشكيل الرسمي إعادة الفريق للصدارة.

اللاغازيتا

ألقت الصحيفة الضوء على الفوز الصعب لإنتر ميلان في بريشيا 2-1 وعودته للصدارة، وكتبت: طوفان لاوتارو – لوكاكو“.

بريشيا جميل: النيرازوري يعاني حتى النهاية 2/1.

من جديد لوكاكو ولاوتارو يقودان إنتر للفوز.. ليلة في الصدارة.

البلجيكي سجل هدفاً رائعاً واحتفل مع كونتي.