فالفيردي بعد مباراة برشلونة وبلد الوليد: ميسي لديه موهبة لا يملكها أي شخص آخر.. يرى أشياء لا يراها غيره

لعب ليونيل ميسي بالفعل دورًا مهمًا مع نادي برشلونة هذا الموسم، لكن المهاجم الأرجنتيني وصل أخيرًا إلى مستواه الذي يصعب إيقافه خلال الفوز 5-1 على ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

وسجل ميسي هدفين وصنع هدفين لزميليه أرتورو فيدال ولويس سواريز ليقفز برشلونة حامل اللقب إلى الصدارة برصيد 22 نقطة من عشر مباريات.

وبدأ برشلونة الموسم بشكل متواضع مع وجود ميسي خارج التشكيلة بسبب الإصابة لكن منذ عودة القائد للمشاركة لأول مرة في 24 سبتمبر أيلول فاز الفريق بمبارياته السبع في كل المسابقات.

وقبل ظهور ميسي فاز برشلونة مرتين في ست مباريات هذا الموسم وخسر أمام أتليتيك بيلباو وغرناطة.

وعانى برشلونة الأسبوع الماضي أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا لكنه انتصر 2-1 في العاصمة التشيكية بينما قدم الفريق الإسباني عرضًا قويًا أمام بلد الوليد مع وصول ميسي إلى قمة مستواه.

وبعد أن أرسل ميسي تمريرة مذهلة إلى فيدال، الذي سجل هدف التقدم 2-1، أحرز اللاعب الأرجنتيني الهدف الثالث من ركلة حرة من مدى بعيد ليرفع رصيده إلى 50 هدفًا بهذه الطريقة خلال مسيرته الحافلة.

وأضاف قائد برشلونة هدفًا آخر في الشوط الثاني بلمسة رائعة قبل أن يصنع الهدف الخامس لزميله سواريز.

وردًا على سؤال بشأن أداء ميسي، قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة: ”ماذا يمكن أن أقول؟ في كل مرة يستحوذ فيها عليها (الكرة) يفعل شيئًا إيجابيًا لنا وسلبيًا للمنافس.

”إنه يملك موهبة لا يملكها أي شخص آخر. لا يتعلق الأمر بتحرك واحد يفقد المنافس توازنه، لكنه يرى أشياء لا يراها غيره“.

وأضاف: ”أنا مقتنع أن ما يراه لا يمكن رؤيته حتى من المدرجات. والآن يبدو في حالة جاهزية أكبر. نحن سعداء لأنه يؤدي بشكل رائع ولأننا نستمتع بطريقة لعبه“.

واستعاد ميسي بذلك توازنه بعدما غاب عن أغلب فترة الإعداد للموسم الجديد.

وإذا كان منافسو برشلونة بدأوا الموسم بشكل جيد، خلال غياب ميسي، فإن عودة الهداف التاريخي لبرشلونة ساعدت ناديه على اللحاق بالقمة.