جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على بلد الوليد (صورة)

حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره بلد الوليد (5-1) مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وسجل الأهداف للبرسا ميسي هدفين في الدقائق 34 و75، ولينغليت وفيدال وسواريز في الدقائق 2 و29 و77، بينما سجل هدف بلد الوليد الوحيد أوليفاس في الدقيقة 15.

وبهذا الانتصار يستعيد برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز التاسع.

انطلق القائد ليونيل ميسي وأرسل كرة عرضية في منطقة الجزاء، شتتها الدفاع لتصل أمام أقدام الفرنسي كليمونت لينغليت الذي سجل هدف التقدم للبلوغرانا في الدقيقة الثانية.

ونجح الضيوف في تسجيل التعادل سريعًا، في الدقيقة 15، حيث احتسب حكم المباراة ركلة حرة لبلد الوليد على الطرف الأيسر، سددها اللاعب ميتشيل ليتصدى لها تير شتيغن، وترتد أمام كيكو أوليفاس الذي أسكنها في الشباك الكتالونية.

واستعاد البارسا التقدم في النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 29، حيث أرسل ليونيل ميسي تمريرة في منطقة جزاء بلد الوليد، وصلت أمام القدم اليمنى لفيدال الذي سدد على يسار الحارس ماسيب، وسجل الهدف الثاني.

وواصل ميسي تألقه، بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، حيث سدد أقصى يسار الحارس ماسيب في الدقيقة 34.

وعاد ميسي لتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 75، بصناعة من البديل إيفان راكيتيتش في منطقة الجزاء وسدد أقصى يسار الحارس ماسيب.

ووضع الأوروغوياني لويس سواريز بصمته، حيث سجل الهدف الخامس في الدقيقة 77، مستغلًا تمريرة من المتألق ميسي.