ميسي يبدع بـ“كوبري“ رائع ورقم قياسي في مباراة برشلونة وبلد الوليد (فيديو)

قدم ليونيل ميسي فاصلًا مهاريًا رائعًا وليس غريبًا عليه، في مباراة فريقه ضد بلد الوليد في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”كامب نو“، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإسباني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهين لميسي قام فيهما بوضع ”كوبريين“ رائعين في لاعب بلد الوليد انتزعت آهات الجماهير والمشاهدين.

ويتقدم البرسا بثلاثية مقابل هدف، سجلهم كليمونت لينغليت وفيدال وميسي، على الترتيب.

سيرجي غوارديولا يحصل على نصيبه من الأُسطورة ليو ميسي ???? pic.twitter.com/vHTLChyxtg — FCBW Media / IG ???? (@Media_MX3) October 29, 2019

ردة فعل اللاعب تشرح كل شي pic.twitter.com/JQCd39z4Pf — FCBW Media / IG ???? (@Media_MX3) October 29, 2019

وحقق النجم الأرجنتيني، رقمًا مميزًا خلال مواجهة بلد الوليد مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الليغا.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن ميسي سجل 50 هدفًا من ركلات حرة خلال مسيرته الكروية حتى الآن (44 بقميص برشلونة، 6 أهداف بقميص الأرجنتين).