أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: ميلان يدخل سباق ضم راكيتيتش.. وزيدان يحسم مصير غاريث بيل

ما زال الحديث دائرًا ومستمرًا حول مصير النجم الويلزي غاريث بيل مع فريقه ريال مدريد الإسباني، بعد أن خرج اللاعب من حسابات مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس خلال السطور المقبلة.

زيدان يحسم مصير بيل مع ريال مدريد

حسم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مصير النجم الويلزي غاريث بيل في الفترة المقبلة، وأكد زيدان في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ليغانيس بالدوري الإسباني المقرر غدًا الأربعاء أنه لا توجد أي رغبة حول رحيل بيل.

وأضاف:“ بيل لاعب أساسي ومهم والجميع تحدث عن رحيله في الانتقالات الصيفية الماضية ولكن بيل استمر مع الفريق ولم يرحل وأي أمور عن غضبه غير صحيحة“.

وازداد الجدل حول رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد بعد أن تواجد بيل في لندن وسط أنباء عن تفاوضه مع أحد أندية الدوري الإنجليزي لضمه في الميركاتو الشتوي.

وأعلن زيدان قائمة فريقه لخوض لقاء ليغانيس التي شهدت غياب بيل وناتشو وماركو أسينسيو بسبب الإصابة بجانب سفر جيمس رودريغيز لسفره إلى كولومبيا لظروف أسرية واستبعاد فينيسيوس جونيور، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز، وأودريوزولا لأسباب فنية.

ميلان يدخل سباق ضم راكيتيتش

دخل نادي ميلان الإيطالي سباق التعاقد مع إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني في الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن تم ترشيح اللاعب المخضرم لتدعيم صفوف الروزانيري بحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“.

واستقر راكيتيتش على مغادرة برشلونة خلال شهر يناير المقبل خاصة بعد تلقيه عدة عروض للرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بجانب اهتمام ميلان وخاصة بعد أن تحول للاعب بديل مع التعاقد مع فرانكي دي يونج وآرثر ميلو.

في المقابل، أكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة يفكر بقوة في ضم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين للتعاقد معه في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم تحسبًا لرحيل الأوروغوياني لويس سواريز بعد تقدم سنه وتراجع مستواه.

يوفنتوس يغلق الباب أمام رحيل نجمه

أغلق نادي يوفنتوس الإيطالي الباب أمام رحيل نجمه الأوروغوياني رودريغو بينتاكور إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية بحسب صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية.

وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس رفض عرضًا لرحيل اللاعب في الصيف من جانب السيتي أيضًا بجانب برشلونة خاصة أن اللاعب من أبرز عناصر خط الوسط في خطة المدرب ماوريسيو ساري.

في المقابل، ألمح التشيلي الدولي أرتور فيدال نجم وسط برشلونة الإسباني لإمكانية الانتقال إلى نادي إنتر الإيطالي، بعدما أكد أنه ليس سعيدًا بمشاركته أساسيًا مع البلوغرانا في الفترة الحالية.

وأكد فيدال عبر تصريحات لصحيفة تشيلية، إنه لا ينكر أنه يتواجد حاليًا ضمن الفريق الأفضل في العالم ويتمنى أن يحجز مقعده في التشكيلة الكتالونية موضحًا أن اهتمام إنتر الإيطالي بضمه يذكره بأيام تألقه مع المدرب أنتونيو كونتي المدير الفني الحالي للنيراتزوري حين كان لاعبًا في يوفنتوس الإيطالي.

مانشستر يونايتد يفاوض بديل بوغبا

دخل مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات مع بوبكر سوماري لاعب وسط ليل الفرنسي بحسب موقع ”espn“.

وبدأ مسؤولو نادي مانشستر يونايتد التخطيط لضم لاعب وسط مميز تحسبًا لرحيل الفرنسي بول بوغبا في الانتقالات الشتوية المقبلة.