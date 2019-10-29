هدف مباراة برشلونة وبلد الوليد.. لينغليت يضع ”البلوغرانا“ في المقدمة (فيديو)

سجل كليمونت لينغليت الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك بلد الوليد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإسباني.

وتأجلت مباراة برشلونة مع ريال مدريد في الجولة العاشرة، والتي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي بملعب ”كامب نو“، بسبب المظاهرات العارمة وأعمال العنف التي تشهدها مدينة ”برشلونة“ من جانب المؤيدين لانفصال إقليم كتالونيا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، خلف غرناطة صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز الخامس على التوالي لاستعادة صدارة الدوري الاسباني مؤقتاً في انتظار ما ستفسر عنه نتيجة مباراة غرناطة وخيتافي المحدد لها 31 أكتوبر، كما يسعى برشلونة للاقتراب أكثر من عدد الأهداف التي سجلها ريال مدريد في الدوري الإسباني، بعدما نجح البارسا في تقليص الفارق إلى 8 أهداف، حيث سجل ريال مدريد 6120 هدفًا والبارسا 6112 هدفًا في تاريخ ”الليغا“.

في ذات الصدد، سيكون ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، على موعد مع رقم قياسي جديد حال التسجيل أمام بلد الوليد، ويحتاج لتسجيل هدف وحيد من أجل الوصول إلى الهدف رقم 100 في عهد المدرب إرنستو فالفيردي الذي يتولى قيادة الفريق الكتالوني منذ صيف 2017.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الـ99 مع فالفيردي في شباك سلافيا براغ التشيكي بالمباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2 – 1، بينما كانت أول أهدافه في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في ”ذهاب“ كأس السوبر الإسباني 2017 الذي أقيم بملعب ”كامب نو“، وانتهى بخسارة برشلونة 1 – 3.

وسيكون فالفيردي المدرب الثالث في نادي برشلونة الذي يشاهد الهدف الـ 100 للنجم الأرجنتيني في مسيرته بعد غوارديولا ولويس إنريكي.