أتلتيكو مدريد يكتفي بالتعادل مع ألافيس في الدوري الإسباني (فيديو)

اكتفى أتلتيكو مدريد بالتعادل 1-1 خارج ملعبه مع ألافيس بعدما حرمت قذيفة لوكاس بيريز الفريق الزائر من تصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني بصورة مؤقتة اليوم الثلاثاء.

وسجل البديل ألفارو موراتا هدفه الثالث في ثلاث مباريات ليضع أتلتيكو في المقدمة في الدقيقة 70 في ظل معاناة فريق المدرب دييغو سيميوني للوصول لأفضل مستوياته باستاد منديزوروزا.

وتصدى فرناندو باتشيكو حارس ألافيس لعدة فرص ليحرم موراتا مهاجم إسبانيا وأنخيل كوريا من التسجيل قبل أن ينطلق بيريز إلى قلب الملعب من اليمين ويطلق قذيفة في الزاوية العليا للمرمى.

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني بعد 11 مباراة برصيد 20 نقطة متساويا مع غرناطة المتصدر الذي يواجه خيتافي يوم الخميس.

ويستطيع برشلونة، الذي يملك 19 نقطة، انتزاع الصدارة إذا هزم ضيفه ريال بلد الوليد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.