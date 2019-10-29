أتلتيكو مدريد يكتفي بالتعادل مع ألافيس في الدوري الإسباني (فيديو)

اكتفى أتلتيكو مدريد بالتعادل 1-1 خارج ملعبه مع ألافيس بعدما حرمت قذيفة لوكاس بيريز الفريق الزائر من تصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني بصورة مؤقتة اليوم الثلاثاء.
وسجل البديل ألفارو موراتا هدفه الثالث في ثلاث مباريات ليضع أتلتيكو في المقدمة في الدقيقة 70 في ظل معاناة فريق المدرب دييغو سيميوني للوصول لأفضل مستوياته باستاد منديزوروزا.
الدوري الاسباني : الافيس 1 × 1 اتلتيكو مدريد | اهداف اللقاء @king_moosa10 #ALAATM#الافيس_اتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/R8bL2bCsKF
— اهدف المباريات (@MlKsrccc4ndFcT8) October 29, 2019
وتصدى فرناندو باتشيكو حارس ألافيس لعدة فرص ليحرم موراتا مهاجم إسبانيا وأنخيل كوريا من التسجيل قبل أن ينطلق بيريز إلى قلب الملعب من اليمين ويطلق قذيفة في الزاوية العليا للمرمى.
ويحتل أتلتيكو المركز الثاني بعد 11 مباراة برصيد 20 نقطة متساويا مع غرناطة المتصدر الذي يواجه خيتافي يوم الخميس.
ويستطيع برشلونة، الذي يملك 19 نقطة، انتزاع الصدارة إذا هزم ضيفه ريال بلد الوليد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.