ماركا: زيدان يواصل القضاء على موهبة فينيسيوس جونيور باستبعاده من مباراة ريال مدريد وليغانيس

قرر الفرنسي زين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، استبعاد البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور من خارج تشكيلة الفريق، الذي سيواجه ليغانيس، مساء الأربعاء، في الدوري الإسباني، وكذلك إبراهيم دياز، وألفارو أودريوزولا، وماريانو دياز.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن ناتشو، وماركو أسينسيو، سيغيبان لفترة طويلة بينما عاد جيمس رودريغيز إلى كولومبيا بعد ولادة طفله، وحصل غاريث بيل على تصريح من النادي للسفر إلى لندن.

وعاد توني كروس، ولوكا مودريتش، إلى صفوف الفريق بعد أن تعافيا من مشاكلهما مع الإصابة، مثل لوكاس فاسكويز.

مستقبل فينيسيوس

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء:“يحتاج البرازيلي الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، إلى كل لمسة ممكنة من زيدان، فلا يمكن للاعب في هذه السن أن يفشل، ومع 19 عامًا هو لا يفكر في لعبة الغولف“.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن إصابة اللاعب الشاب أمام أياكس أمستردام الهولندي الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا أفسدت فرحته في موسمه الأول.

وأصبح الموسم الحالي هو فرصة لكشفه عن فينيسيوس جديد، ولكن البرازيلي لا يزال يحتفظ بعيوبه القائمة على عدم الدقة في اللمسة الأخيرة وافتقاره للخيارات الجيدة وافتقاره للتسجيل.

وسيغيب فينيسيوس أمام ليغانيس لأن زيدان يعاقبه كما فعل من قبل عندما كان هو الأمل الوحيد الذي يعتمد عليه ريال مدريد لعدة أسابيع في الموسم الماضي.

وتأجل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في كامب نو إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل بدلًا من إقامة المباراة، يوم السبت الماضي.

وعاد المدرب الفرنسي إلى النادي في مارس/ آذار الماضي، بعد 10 أشهر من استقالته، عقب إقالة يولن لوبتيغي وسانتياغو سولاري.

ومني ريال مدريد بخسارته الأولى في الليغا هذا الموسم بتعثره المفاجئ بهدف نظيف أمام ريال مايوركا على استاد سون مويكس، الأسبوع الماضي، ليبتعد الفائز عن منطقة الهبوط.

وغاب عن ريال مدريد، الذي فاز بخمسة أهداف نظيفة على مايوركا في آخر زيارة له لجزر البليار في 2012، العديد من الأسماء الكبيرة، مثل: مودريتش، وبيل، وإيدن هازارد، لكنه لن يكون بوسع الفريق الشكوى بسبب فشله في تقديم الأداء المطلوب منه.

ورفض زيدان إلقاء اللوم على الغيابات، وقال عقب المباراة:“هناك لاعبون مصابون، لكننا نملك لاعبين جيدين آخرين، ويجب أن يظهروا ذلك في كل مباراة لإثبات أحقيتهم في اللعب، وهذا لم يحدث اليوم“.

وأضاف:“يجب أن نلعب بثبات أكبر في المستوى إذا كنا نريد أن نحقق شيئًا جيدًا هذا العام، واليوم لم يحدث ذلك، وبدايتنا كانت سيئة جدًا“.