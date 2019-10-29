أرتورو فيدال: لست راضيًا عن وضعي في نادي برشلونة.. وكونتي ساعدني لأصبح أفضل

أعرب التشيلي أرتورو فيدال، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن ضيقه وعدم شعوره بالسعادة، بسبب قلة مشاركته مع البلوغرانا في الوقت الحالي، مشيدًا في الوقت نفسه بالمدرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي.

وقال فيدال، في تصريحات لصحيفة ”El Mercurio“ التشيلية: ”البارسا لا يلعب جيدًا كما يتوقع الجميع، مثلًا في براغ كانت لعبة معقدة، وفي الليغا كلفنا ذلك أكثر بكثير، والمنافسون ألحقوا الضرر بنا، البارسا هو أفضل فريق في العالم، وعندما تستقبل الهدف تلو الآخر يبدأ الناس في الحديث، ويشعر اللاعبون بأنهم غريبون لأنهم معتادون على الفوز“.

وأضاف: ”أنا لست مسرورًا، ولست سعيدًا، طوال حياتي ألعب أساسيًا، وهذه المرة لا أحصل على ذلك، ولكن أنا هادئ، أحاول عكس الوضع، وكسب مكان أساسي، أعرف أن ذلك سيأتي“.

وتابع: ”أحاول مساعدة الفريق، وعقليتي هي العمل الجاد، وتحليل أخطائي للتحسين، أنا لست راضيًا عن وضعي، لكنها قرارات المدرب“.

إنتر ميلان

وعن التقارير التي ربطته بالرحيل إلى إنتر ميلان تحت قيادة كونتي، قال: ”أنطونيو كونتي بفضله أصبحت واحدًا من أفضل اللاعبين، لقد عايشت معه الكثير من اللحظات الجميلة“.

وأضاف لاعب يوفنتوس السابق: ”الشيء الأكثر أهمية في كرة القدم هو أن تكون موضع ثقة، إذا كان المدرب مؤمنًا بقدراتك، فسيساعدك هذا على النمو بشكل كبير“.

ويرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي في تعزيز خط وسطه خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة بالتعاقد مع فيدال، الذي يقدم مستويات جيدة رغم جلوسه كثيرًا على مقاعد البدلاء تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، وفقًا لما نشرته تقارير إخبارية.

وذكرت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، يوم الإثنين، أن مدرب إنتر بحاجة لتعزيز خط وسطه، وهو ما أكده عقب التعادل أمام بارما في الجولة الماضية من الكالتشيو.

وأشارت إلى أنه رغم عدم حصول فيدال على دور قيادي داخل البلوغرانا، إلا أن إدارة النادي الكتالوني أكدت أنه غير معروض للبيع.

وكان فيدال، البالغ 32 عامًا، قد انتقل لصفوف البرسا في صيف 2018 قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 18 مليون يورو بعقد يمتد لثلاثة أعوام.