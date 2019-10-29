غيابات بالجملة في قائمة مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس بالدوري الإسباني

استبعد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور من قائمة الفريق التي ستواجه ليغانيس، غدًا الأربعاء، في إطار الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وتدرب فينسيوس جونيور بشكل طبيعي رفقة الفريق ولا يعاني من إصابات، مما يؤكد أن استبعاده جاء بقرار فني من المدرب الفرنسي.

كما يغيب عن القائمة الويلزي غاريث بيل المصاب، والكولومبي جيمس رودريغيز الذي سافر لكولومبيا لأسباب عائلية وألفارو أودريوزولا الموقوف بعد طرده في لقاء ريال مايوركا.

ويغيب لأسباب فنية أيضًا الثنائي المهاجم ماريانو دياز والشاب إبراهيم دياز، فيما يغيب ناتشو وماركو أسينسيو للإصابة.

وفضل زيدان تأكيد ثقته في البرازيلي الشاب رودريغو، الذي كان مفاجأة التشكيل الأساسي أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، كما عاد للقائمة الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز والكرواتي لوكا مودريتش بعد تعافيهم من الإصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس في ترتيب فرق الدوري الإسباني بعد غيابه عن الجولة العاشرة بسبب تأجيل الكلاسيكو أمام برشلونة، فيما يحتل فريق ليغانيس المركز العشرين والأخير.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، ورودريغو.