قبل مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس.. زيدان يتحدث عن تقارير رحيل غاريث بيل وسر سفره إلى لندن

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن الأزمة المثارة حاليًا في الإعلام الرياضي الإسباني عن الويلزي غاريث بيل، وسط تأكيدات برحيله عن الميرنغي، خلال سوق الانتقالات الشتوية، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال زيدان، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليغانيس، المقررة غدًا بالجولة 11 من الدوري الإسباني: ”لدينا مباراة هامة ضد ليغانيس، ونعرف ما يتوجب علينا فعله، لكي نحصد النقاط الثلاث“.

وبسؤاله عن رضاه عن بيل، أجاب: ”هذا سؤال جيد، لأن هناك الكثير من الأشياء الكثيرة المُثارة. لدينا علاقة جيدة، وهو يحاول ويتدرب لكن حين لا يكون متاحًا لا نستفيد منه“.

وتابع: ”الأزمة أن هناك الكثير من الحديث، وحين يكون جاهزًا بنسبة 100% تعرفون من هو“.

رحيل بيل

وعن إمكانية رحيل بيل، شدد: ”لقد حصل على إذن من النادي بالسفر، لكنه لم يتحدث عن الرحيل، وحين يكون جاهزًا للعب، سيشارك ولدينا العديد من المباريات“.

وأضاف: ”بيل تحدث مع النادي مباشرة؛ لأنه يعاني من مشكلة شخصية، ولا أستطيع أن أقول هنا ما يحدث، وله الحق في إدارة حياته الشخصية“.

وأردف: ”غضب بيل بسبب مباراة كلوب بروج؟ لا أعتقد ذلك، وتحدثت معه هو وخاميس، وفي تلك المباراة لم يكونا متاحين، وأعتقد أن بيل سيعود بعد ظهر اليوم، ولديه الإذن بالعودة غدًا“.

وبسؤاله عن سفره لمناقشة إصابته، أجاب: ”لا أعرف، لكن يمكنك توجيه السؤال إلى بيل نفسه“.

وأوضح: ”موقف بيل في الصيف وإمكانية رحيله في الشتاء؟ لا، لقد كان الجميع على دراية بالوضع في ذلك الوقت، لكنه استمر وبقاؤه أفضل للجميع، فهو لاعب مهم للنادي والفريق، وإذا استمر معنا سيقولون إنه سيرحل في الصيف المقبل، ولسوء الحظ ذلك لن يتغير، وهذا كل شيء“.

راؤول غونزاليس

وعن رأيه في تولي راؤول غونزاليس الفريق الأول، أجاب: ”إنه مدرب بالفعل، ولديه أشياء في رأسه يفعلها ببطء وهدوء، وحين لعبت معه كان مهمًا، ومرور 25 عامًا على بدايته مع ريال مدريد يعني أننا جميعًا تقدمنا في العمر، وهو يتعلم بشكل طبيعي وفي يوم من الأيام بالتأكيد سيتولى تدريب ريال مدريد“.

وأبرز: ”تعبت من إعطاء التفسيرات؟ في الحقيقة لا، وقضية بيل بسيطة للغاية لأنه حصل على إذن من النادي بسبب مشكلة شخصية، ولا أخوض في مثل هذه الأشياء“.

وواصل: ”بيل مُحبط من الإصابات؟ لا أدري، عليك أن تسأله، فهي أمور طبية، ولكل شخص الحق في قول الأشياء أو لا“.

وأكمل: ”لكن هناك أشخاصًا جيدين للغاية يعملون هنا، وأعتقد أننا نقوم بالأمور بعناية، وأعتقد أن بيل سعيد ولم أره يشتكي“.

وأكمل: ”التفكير في الرحيل؟ التجارب السيئة والليالي السيئة هي جزء من حياة المدرب، وحين تكون هناك لحظات أكثر تعقيدًا يجب ألّا نستسلم“.

واختتم: ”أعرف أين أنا وأنه يتوجب الفوز بالمباريات، وينتظرنا الكثير من العمل، لكن النتائج مهمة جدًا لأن هذا هو ريال مدريد“.

الأندية الصينية

واشتعلت التكهنات حول الوجهة المقبلة للنجم الويلزي غاريث بيل، وارتبط بالرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020، وسط أنباء حول انتقاله إلى الدوري الصيني، وبالتحديد لنادي شانغهاي شينهوا.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن هناك 3 أندية إنجليزية أجرت بالفعل اتصالات مع غاريث بيل لضمه في الميركاتو المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك الأندية هي مانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام هوتسبير، النادي السابق الذي انتقل منه بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 مقابل 100 مليون يورو تقريبًا.

وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للويلزي غاريث بيل 60 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وقرر مجلس إدارة ريال مدريد بيع بيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بدلًا من تلبية رغبة الجناح الويلزي بالرحيل في الصيف؛ بعد تصاعد التوتر بين النادي واللاعب مؤخرًا.

وذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية، أن اللاعب قرر مغادرة النادي في الصيف المقبل، لكن رحيله قد يتم خلال الانتقالات الشتوية؛ تلبية لرغبة النادي.

هذا القرار غير مفاجئ بالنسبة للاعب؛ نظرًا للتوتر الواضح بين بيل والنادي عقب عودته من فترة التوقف الدولية الأخيرة مصابًا ليبتعد عن اهتمام المدير الفني زين الدين زيدان.

كما أن النادي منزعج من رفض جناح توتنهام هوتسبير السابق العديد من العروض الصيف الماضي، ليظل في سانتياغو برنابيو، كما أنه غاب عن إحدى المباريات الودية في ألمانيا قبل بداية الموسم، ليضع مدربه في موقف حرج، فيعلن إصابته، بينما كان في نفس الوقت يلعب الغولف.