فالفيردي يكشف موقفه من إعادة أنسو فاتي للفريق الثاني لبرشلونة

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن أنسو فاتي وكارليس بيريز لن يعودا إلى الفريق الثاني حاليًا، رغم عودة ليونيل ميسي ولويس سواريز من الإصابة.

وظهر المهاجمان صغيرا السن بانتظام في بداية الموسم، لكنهما وجدا نفسيهما خارج التشكيلة والفريق ككل منذ عودة القائد ميسي وسواريز والفرنسي عثمان ديمبلي من الإصابة.

ومع ذلك، قال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الكتالونية: إنه لا توجد خطط فورية لإعادة اللاعبين للفريق الثاني.

وقال فالفيردي: ”إنهما ضمن الفريق الأول وهذا أساسي من حيث المبدأ ولا تغيير في شأنه“، لكن مدرب برشلونة حامل لقب الليغا ترك الباب مفتوحًا لإعادة اللاعبين للفريق الثاني في المستقبل.

وأوضح: ”رغم ذلك فهما مسجلان في الفريق الثاني ويمكن أن يلعبا معه في مرحلة ما لكننا سنرى.. حتى اليوم هما جزء من الفريق الأول“.

لكن يوجد شرط في عقد بيريز تحديدًا يشير إلى أنه في حال مشاركته في مباراة ونصف أو 45 دقيقة في 3 مباريات مختلفة سيتم تسجيله في الفريق الأول بشكل دائم.

مستقبل باهر لانسو فاتي

وقال روبرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا في تصريحات سابقة إن المهاجم أنسو فاتي البالغ من العمر 16 عامًا ربما سيكون ضمن تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا 2020.

وأصبح فاتي أصغر لاعب يهز الشباك مع برشلونة حامل لقب الليغا في أغسطس/آب الماضي، وكان لاعبًا محوريًا ضمن تشكيلة الفريق الكتالوني في مستهل الموسم الحالي. ووُلد فاتي في غينيا بيساو لكنه حصل على الجنسية الإسبانية الشهر الماضي.

ولم يشارك فاتي مع إسبانيا في كأس العالم تحت 17 عامًا لكنه اُستدعي للانضمام لمنتخبها تحت 21 عامًا لأول مرة بعد إصابة زميله بيريز.

ولم يكن أنسو وحده الموهوب الوحيد في العائلة، إذ يلعب شقيقاه الأصغر والأكبر في برشلونة أيضًا. وأعير براهيما (21 عامًا) إلى كالاهورا بينما يلعب شقيقه الأصغر في أكاديمية لامايسا إلى جوار تياغو نجل ليونيل ميسي.

ونظرًا لتمتعه بثقة النادي وقع المهاجم عقدًا مؤخرًا يبقيه في برشلونة حتى 2022 يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ 100 مليون يورو.

واستدعاه المدرب فالفيردي للفريق الأول بعد إصابة ميسي وسواريز وديمبلي بعد تألقه مع فريق تحت 19 عامًا في فترة الإعداد للموسم، رغم أنه أصغر من معظم زملائه في هذا الفريق بـ3 سنوات.