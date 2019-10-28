غوارديولا: أدركت إمكانية فوز برشلونة بكافة الألقاب بمجرد رؤية ليونيل ميسي

دخلت تشكيلة برشلونة بقيادة بيب غوارديولا التاريخ كأحد أفضل الفرق على الإطلاق وذلك بفضل وجود ليونيل ميسي الذي يراه المدير الإسباني أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

وتحدث المدرب الكتالوني عن مدى إعجابه بالمهاجم الأرجنتيني بمجرد أن بدأ العمل معه في الفريق الأول، حيث قال في مقابلة مع محطة ”راديو كتالونيا“ عن ميسي: ”شخص ما من الأكاديمية (لا ماسيا) أخبرني بالفعل بوجود لاعب جيد حقًا. ”قال لي إنه صغير في السن حقًا، لكنه سجل الكثير من الأهداف ويتمتع بمهارة كبيرة للغاية في المراوغة“

وأضاف غوارديولا ”التقيت به ذات يوم مع والده في متجر ”نايكي“ في المطار ورأيت كيف كان صغيرًا وخجولًا واستغربت هل هذا اللاعب سيكون جيدًا حقًا؟. ثم بدأنا استعدادنا للموسم الجديد في إسكتلندا (بعد توليه منصب المدير الفني العام 2008)، لقد فزنا في المباريات 6/1 أو 5/0 وكان يحرز الكثير من الأهداف. حينها تأكدت أننا سنفوز بكل الألقاب الممكنة معه“.

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يهز الشباك مرة واحدة على الأقل في 15 موسمًا متتاليًا وذلك بهدفه في مرمى سلافيا براغ الأسبوع الماضي.

وبالفعل فاز برشلونة بالعديد من الألقاب مع غوارديولا في وجود ميسي لكن المدرب تحدث عن بنائه الفريق في هذا الوقت قائلًا: ”لم يكن هناك الكثير من الوقت بين المباريات، لكننا قمنا ببناء فريق. كنا مجموعة من الأصدقاء الذين يتناولون الطعام كثيرًا معًا. كنا مجموعة تعرف كيف نتجاوز اللحظات الصعبة“.

وواصل المدرب الحالي لمانشستر سيتي ”لقد كان كل شيء جيدًا جدًا، ولكن قيادة فريق عملاق مثل برشلونة على كاهلك مسؤولية كبيرة لا تمنحك الكثير من الوقت للاستمتاع. لكن الأمر انتهى بطريقة طبيعية ولم أنفصل عن النادي بخلاف“.

وشارك ميسي في 219 مباراة تحت قيادة غوارديولا، جميعها في برشلونة، بواقع 18.151 دقيقة، سجل فيها النجم الأرجنتيني 211 هدفًا وصنع 88،

وقاد ميسي تحت قيادة غوارديولا بعديد البطولات المحلية والقارية والعالمية، أبرزها 3 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبان في دوري أبطال أوروبا ولقبان في كأس العالم للأندية.

أحدث جوائز ميسي

وعزز قائد الأرجنتين رقمه القياسي بعد أن حصل على جائزة الحذاء الذهبي لهداف أوروبا للمرة السادسة، منها 3 مرات متتالية، بعد عروضه المميزة في الليغا خلال موسم 2018/2019.

وتُمنح الجائزة للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في جميع مسابقات الدوريات المحلية في أنحاء أوروبا وهز ميسي الشباك 36 مرة الموسم الماضي الذي احتفظ فيه برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

وتفوق ميسي بفارق 3 أهداف عن أقرب مطارديه وهو الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 33 هدفًا مع باريس سان جيرمان الذي تُوِّج بلقب الدوري الفرنسي.

وقال ميسي خلال حفل استلام الجائزة في برشلونة: ”لم أكن لأفوز بواحدة من هذه الجوائز لولا فريقي وزملائي. هذه الجائزة تتويج لجهود الجميع وتكريم لكل أعضاء الفريق“.

وواجه برشلونة بداية صعبة للدوري هذا الموسم بعد أن خسر مرتين في أول 8 مباريات بالدوري. لكن الفريق حقق الفوز في آخر 4 مباريات ليتقدم للمركز الثاني برصيد 19 نقطة من 9 مباريات متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن غرناطة صاحب الصدارة الذي خاض مباراة أكثر.

وأوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، اليوم الإثنين، أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع برشلونة العام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز، وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لاقتراح عقد جديد في الأشهر القليلة المقبلة على ليونيل ميسي، لتمديد عقده، والذي يعد أولوية للفريق الكتالوني.

وكان النجم الأرجنتيني، قد رفض التوقيع على عقد مدى الحياة مع فريقه برشلونة، الذي انضم إليه في العام 2000 وهو في الـ13 من عمره.