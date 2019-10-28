ردة فعل قوية من ريال مدريد تجاه غاريث بيل

قرر مجلس إدارة ريال مدريد الإسباني بيع غاريث بيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بدلًا من تلبية رغبة الجناح الويلزي بالرحيل في الصيف؛ بعد تصاعد التوتر بين النادي واللاعب مؤخرًا.

وذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أن اللاعب قرر مغادرة النادي في الصيف المقبل، لكن رحيله قد يتم خلال الانتقالات الشتوية؛ تلبية لرغبة النادي.

وهذا القرار غير مفاجئ بالنسبة للاعب؛ نظرًا للتوتر الواضح بين بيل والنادي عقب عودته من فترة التوقف الدولية الأخيرة مصابًا ليبتعد عن اهتمام المدير الفني زين الدين زيدان.

كما أن النادي منزعج من رفض جناح توتنهام هوتسبير السابق العديد من العروض الصيف الماضي، ليظل في سانتياغو برنابيو، كما أنه غاب عن إحدى المباريات الودية في ألمانيا قبل بداية الموسم، ليضع مدربه في موقف حرج، فيعلن إصابته، بينما كان في نفس الوقت يلعب الغولف.

???? EXCLUSIVA ???? Bale no entrena con el Madrid y viaja a Londres. Todos los detalles a las 3 en #JUGONES. pic.twitter.com/XiT86AcJC3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2019

السفر إلى لندن

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه برنامج ”التشيرينغيتو“، الإسباني الشهير، عن الجناح الويلزي أنه لم يتدرب مع الفريق وسافر إلى لندن، يوم الإثنين.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على ”تويتر“، صورة لغاريث بيل وهو يتواجد في المطار؛ استعدادًا للسفر.

ولم يعلن النادي أو اللاعب سبب سفره في الوقت الحالي، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمباراة مهمة في الدوري الإسباني ضد ليغانيس.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ليغانيس، يوم الأربعاء المقبل، علمًا بأن الضيف صاحب المركز الأخير في جدول المسابقة، سيخوض هذه المباراة بعدما حقق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بالفوز على ريال مايوركا 1/0، مطلع هذا الأسبوع.

ولم يشارك بيل في تدريبات فريقه، يوم الأحد، وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، أن زيدان لا يمكنه الاعتماد عليه لعدم جاهزيته.

ولم يشارك بيل في آخر مباراتين لنادي ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني وغالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا؛ بسبب إصابة غامضة لم يكشف عن تفاصيلها النادي.

ودخل اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زيدان، الذي عبّر عن رغبته في رحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانغسو سونينغ الصيني، في يوليو/ تموز الماضي.

وشقّ بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم في صعود ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني، قبل التراجع خلف برشلونة، وأحرز هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات، لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن سانتياغو برنابيو.