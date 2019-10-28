نادي برشلونة يقترب من تحطيم رقم ريال مدريد التاريخي بعد صدمة كريستيانو رونالدو (إنفوغرافيك)

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يقترب من تجاوز الرقم التاريخي التهديفي لمنافسه اللدود ريال مدريد.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن ريال مدريد أحرز 6120 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالدوري الإسباني، الليغا، بفارق 8 أهداف فقط عن برشلونة، الذي يبدو قريباً للغاية من التفوق على رقم الريال.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن الفارق التهديفي بين الناديين الكبيرين وصل إلى 139 هدفاً في موسم 1989 – 1990، إلا أنه شهد تراجعًا كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث اقترب برشلونة بشدة، ورفع معدله التهديفي، بينما تراجعت أرقام ريال مدريد من حيث التهديف والتتويج بالليغا.

وتوّج برشلونة بلقب الليغا 16 مرة، منذ موسم 1990 – 1991، مقارنة بـ8 مرات فقط لريال مدريد، وهو ما يعني تفوق كاسح للبلوغرانا على المستوى المحلي خلال السنوات العشرين الأخيرة.

وأكد التقرير أن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الماضي كان بمثابة ضربة قوية لقدرات وأرقام النادي الملكي على الصعيد الهجومي.

ففي موسم 2017 – 2018، وهو الأخير لرونالدو مع ريال مدريد، أحرز الميرينغي 94 هدفاً، وكان ثاني أقوى هجوم في الليغا بعد برشلونة، 99 هدفاً، إلا أن رحيل رونالدو كان سلبياً للغاية على الريال، الذي سجل الموسم الماضي 63 هدفاً فقط، بينما كان رصيد البلوغرانا 90 هدفاً.

وفي الموسم الحالي لم يختلف الوضع كثيراً، حيث أحرز ريال مدريد 16 هدفاً، في حين سجل برشلونة 23 هدفاً، ليستمر العملاق الكتالوني في ملاحقة الرقم التهديفي للنادي الملكي، ويقترب من تحطيمه.

وجاء انتقال رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس بمثابة المفاجأة المدوية، كون اللاعب البرتغالي أحد أبرز نجوم النادي الملكي، وتوّج برفقته ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ولعب كريستيانو رونالدو 53 مباراة مع يوفنتوس، أحرز خلالها 33 هدفًا، وصنع 11 هدفًا، كما أنه كسر أخيرًا حاجز الـ700 هدف في مشواره الكروي.

رقم ميسي

من جانبها، رصدت صحيفة ”سبورت“ رقمًا قياسيًا جديدًا ينتظر أن يضيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى سجله في عهد مدربه الحالي إرنستو فالفيردي، قبل مواجهة ناديه برشلونة ضد بلد الوليد، مساء غد الثلاثاء، في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ووفقًا للصحيفة الكتالونية، فإن ميسي اقترب من تسجيل هدفه رقم 100 بقميص البلوغرانا مع مدربه فالفيردي، الذي يقود الفريق منذ صيف عام 2017.

وبدأ البرغوث أهدافه في عهد فالفيردي في مباراة السوبر الإسباني 2017 أمام ريال مدريد والتي خسرها برشلونة بنتيجة 1-3 على ملعب ”كامب نو“، بينما كان الهدف الأخير أمام سلافيا براج يوم الأربعاء الماضي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي تخطى حاجز الـ100 هدف مع ثلاثة مدربين، بيب غوارديولا ولويس إنريكي، وأفضل معدل تهديفي كان في عهد المدرب الراحل تيتو فيلانوفا.

عقد ميسي

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي برشلونة منشغلون هذه الأيام بتجديد عقود بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، يوم الاثنين، فإن برشلونة يريد تجديد عقد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.

وأضافت أن البارسا يرغب في بقاء شتيغن وسيميدو، وأن توافق الأمانة الفنية لبرشلونة على تمديد عقد الثنائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيغن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو/تموز المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.

وأوضحت أن راكيتيتش وفيدال قد يغادران ”الكامب نو“ في يناير/كانون الثاني المقبل أو الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لاقتراح عقد جديد في الأشهر القليلة المقبلة على ليونيل ميسي، لتمديد عقده، والذي يعد أولوية للفريق الكتالوني.

وكان النجم الأرجنتيني رفض التوقيع على عقد مدى الحياة مع فريقه برشلونة، الذي انضم إليه في العام 2000 وهو في الـ13 من عمره.