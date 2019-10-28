ردًا على صفعة نيمار.. نادي برشلونة يحاول خطف جوهرة باريس سان جيرمان

لا يزال مسؤولو نادي برشلونة الإسباني يشعرون بالمرارة تجاه باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل الحرب المستمرة بين الناديين، والتي أصبحت علنية منذ صيف 2017.

وكان باريس سان جيرمان قد خطف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، في الميركاتو الصيفي عام 2017، مقابل سداد الشرط الجزائي في عقد قائد السليساو السابق البالغة قيمته 222 مليون يورو.

رد الصفعة

وحاول برشلونة استعادة نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان أجهضت جميع محاولات النادي الكتالوني واللاعب نفسه، الذي كان يريد العودة مرة أخرى إلى ”كامب نو“، بعد شعوره بالندم الشديد على القرار الذي اتخذه قبل عامين بالرحيل.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن إدارة برشلونة تخطط لرد جزء من الصفعة إلى باريس سان جيرمان في أقرب فرصة ممكنة.

وقال موقع le10sport الفرنسي إن كشافي برشلونة ينتشرون حاليًا في البرازيل، لمتابعة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، لاستشكاف أفضل المواهب المناسبة لارتداء قميص البلوغرانا.

موهبة من أصل جزائري

وتابع بقوله، في تقرير نشره اليوم الاثنين: ”يعتبر عادل عوشيشي أحد أبرز المواهب التي يتابعها مسؤولو برشلونة منذ فترة طويلة، ويحرصون حاليًا على مشاهدته على الطبيعة خلال مشاركته رفقة منتخب فرنسا للناشئين في مونديال البرازيل“.

وأكد أن عوشيشي، البالغ من العمر 17 عامًا، هو أحد المواهب الفرنسية الصاعدة في وسط الملعب، حيث يمتلك إمكانات باهرة واعدة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن عوشيشي، وهو من أصل جزائري، لم يوقّع حتى الآن عقدًا احترافيًا رسميًا مع نادي باريس سان جيرمان، وهي النقطة التي يمكن أن يستغلها مسؤولو البارسا في إغرائه بالانضمام إلى صفوف برشلونة، خاصة أن عقده المبدئي كناشئ مع فريقه الفرنسي ينتهي في يونيو 2020، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام البلوغرانا لضمه.

ودخل عوشيشي تاريخ ناديه الفرنسي في نهاية أغسطس الماضي، عندما شارك في التشكيل الأساسي في مباراة باريس سان جيرمان وميتز، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الفرنسي، ليغ 1.

وأصبح عوشيشي أصغر لاعب في الـ“بي إس جي“ يشارك في مباراة بالدوري، حيث كان عمره وقتها 17 عامًا و46 يومًا.

A tous les joueurs offensifs qui enchainent les fautes bêtes en tentant de récupérer un ballon comme des bourrins, inspirez-vous d'Adil Aouchiche ???? pic.twitter.com/4nZWjDEkDw — Le chercheur de talents (@LeChercheurDT2) October 28, 2019

مواهب أخرى

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي- الجزائري ماكسيم لوبيز، نجم وسط نادي مارسيليا الفرنسي.

وأشارت إلى أن اهتمام برشلونة باللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ليس جديدًا على الإطلاق، حيث كان لوبيز قريبًا من الانتقال إلى البلوغرانا في عام 2017، قبل أن تتعثر الصفقة.

ويحظى لوبيز، الذي يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، بموقع أساسي في تشكيل مارسيليا، حيث شارك الموسم الماضي في 39 مباراة، أحرز خلالها هدفًا وصنع 4 أخرى، وفي الموسم الجاري لعب 7 مباريات صنع خلالها هدفين.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة لا يزال راغبًا في ضم لوبيز، الذي ينتهي عقده مع مارسيليا في صيف 2021، وتبلغ قيمته التسويقية 15 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن برشلونة يعوّل أيضًا في المستقبل على لاعبه الشاب ”بيدرو غونزاليس لوبيز“، الشهير بـ“بيدري“، والذي يلعب حاليًا في صفوف نادي لاس بالماس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”بيدري“ يتمتع بقدرات مميزة للغاية، دفعت مسؤولي برشلونة إلى التعاقد معه مطلع هذا الموسم مقابل 5 ملايين يورو، رغم أن عمره لا يزال 16 عامًا.

واتفق ناديا برشلونة ولاس بالماس على أن يلعب ”بيدري“ على سبيل الإعارة في صفوف الأخير، وفي حالة رغب برشلونة في استعادة اللاعب يقوم بدفع 15 مليون يورو إلى لاس بالماس.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن برشلونة بدأ بالفعل أولى خطواته لتحصين نجمه الشاب أنسو فاتي، خاصة بعد التألق الكبير الذي ظهر عليه اللاعب صاحب الـ16 عامًا، مع الفريق هذا الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن برشلونة يخطط لتجديد عقد فاتي، من أجل حماية اللاعب من الإغراءات التي قد تصل إليه من عمالقة أندية أوروبا.