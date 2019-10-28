نادي برشلونة يخطط لاقتراح عقد جديد على ليونيل ميسي

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي برشلونة منشغلون هذه الأيام بتجديد عقود بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، يوم الاثنين، فإن برشلونة يريد تجديد عقد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.

وأضافت أن البارسا يرغب في بقاء شتيغن وسيميدو، وتوافق الأمانة الفنية لبرشلونة على تمديد عقد الثنائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيغن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو/تموز المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.

وأوضحت أن راكيتيتش وفيدال قد يغادران ”الكامب نو“ في يناير/كانون الثاني المقبل أو الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لاقتراح عقد جديد في الأشهر القليلة المقبلة على ليونيل ميسي، لتمديد عقده، والذي يعد أولوية للفريق الكتالوني.

وكان النجم الأرجنتيني، رفض التوقيع على عقد مدى الحياة مع فريقه برشلونة، الذي انضم إليه في العام 2000 وهو في الـ13 من عمره.

عقد مدى الحياة

وقال ميسي في تصريحات سابقة لصحيفة ”ماركا“، إنه تلقى فعلًا عرضًا من برشلونة لتوقيع عقد يبقيه مدى الحياة في برشلونة، مؤكدًا: ”صحيح أن برشلونة قدم لي عقدًا للبقاء معه مدى الحياة، لكنني قلت لا أريد أن أرتبط مع الفريق بمثل هذه العقود“.

وتابع: ”لا أريد أن ألعب إن لم أكن بحالة جيدة. أريد التنافس ومواصلة الكفاح من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، وليس من أجل العقد. لكن من الواضح أنني سأبقى في برشلونة حتى نهاية مسيرتي الاحترافية“.

وينتهي عقد ميسي الحالي مع برشلونة في يونيو 2021، وأعطى أخيرًا الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات لتجديد تعاقده.

وتوج ميسي أخيرًا، للمرة السادسة في تاريخه، بجائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال كل موسم.

يذكر أن ابن الـ32 عامًا، استهل مسيرته مع الفريق الأول لنادي برشلونة، في الـ16 من أكتوبر 2004، وتوج معه حتى الآن، بتسعة ألقاب في مسابقة الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ألقاب أخرى في بطولات محلية وقارية.