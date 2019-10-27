تقرير: موسم 2019 أسوأ بداية لليونيل ميسي في الدوري الإسباني على صعيد الأهداف

اهتمت صحيفة ”آس“ ببداية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة في الدوري الإسباني على صعيد تسجيل الأهداف، خصوصًا كونه الهداف التاريخي للمسابقة وهداف الدوري 6 مرات، منها الـ 3 مرات الأخيرة.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفين في الدوري الإسباني 2019 بعد مرور 9 جولات وغاب عن الـ 5 جولات الأولى؛ بسبب الإصابة، لكنه يحقق أسوأ بداية له في الليغا منذ صعوده للفريق الأول لبرشلونة بشكل رسمي موسم 2005-2006 .

ومنذ موسم 2006-2007 سجل النجم الأرجنتيني أكثر من هدفين في 9 جولات حتى في مواسم أصيب خلالها في البداية، وطيلة 12 موسمًا كان معدله من الأهداف في 9 جولات 7،3 هدف.

واستعاد النجم الأرجنتيني شهيته من الأهداف في الجولتين الأخيرتين، حيث سجل أمام إشبيلية وأمام إيبار، مما يؤكد على استعادته لقدرته على الوصول لمرمى المنافسين والتي فقدها في بداية الموسم؛ بسبب الإصابات، كما سجل في مرمى سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

وكانت أسوأ مواسم ميسي في بداية الموسم تهديفيًا موسم 2015-2016؛ حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف ثم أصيب أمام لاس بالماس وأنهى الموسم بـ26 هدفًا، وحين أحس بكونه متأخرًا على المنافسة على لقب الهداف، ساهم في مساعدة صديقه لويس سواريز على الفوز باللقب، حيث سجل الأوروغواياني 40 هدفًا، وتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتبقى أفضل بداية للنجم الأرجنتيني في 9 جولات موسم 2012-2013؛ حيث سجل 13 هدفًا، وأنهى الموسم بـ46 هدفًا، بينما في موسم 2011-2012 سجل 10 أهداف وأنهى الموسم بـ50 هدفًا، وهو رقم قياسي.

ويبقى ميسي مطالب بالاستمرارية في تسجيل الأهداف كعادته، حيث سجل حاليًا 3 أهداف في آخر 3 لقاءات، وحسب الصحيفة الإسبانية فكلما وضع النجم الأرجنتيني محل شكوك، تمكن من تجاوزها عن طريق تسجيل المزيد من الأهداف في مرمى المنافسين.

متصدر هدافي الدوري الإسباني لا يتجاوز 7 أهداف

رغم غياب ميسي 5 جولات وتسجيله لهدفين فقط، لكن باقي الهدافين في الدوري الإسباني لا يمتازون بالاستمرارية في التسجيل، وهو ما يجعل النجم الأرجنتيني مرشحًا لاستعادة صدارته في حال عودته لمعدلاته كهداف.

واكتفى الثنائي الإسباني لورينزو مورن هداف ريال بيتيس وجيرارد مورينو هداف فياريال بتسجيل 7 أهداف، وهما في الصدارة بفارق هدف عن الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد.

وفي برشلونة سجل الأوروغواياني لويس سواريز 5 أهداف والفرنسي أنطوان غريزمان 4 أهداف، وهما أبرز هدافي الفريق ويتقدمان على ميسي.

ويملك نجم برشلونة الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد، حيث سجل 50 هدفًا موسم 2011-2012، وهو الهداف التاريخي للدوري الإسباني الدرجة الأولى بـ419 هدفًا، متفوقًا بفارق كبير على غريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل ليوفنتوس، والذي سجل 311 هدفًا بقميص ريال مدريد.