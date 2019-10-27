من هو المدرب الذي ”ضرب ليونيل ميسي ووبخه“.. وما السبب؟

أجرى النجم ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، مقابلة صحفية مع قناة ”TyC“ الأرجنتينية، متحدثًا عن ذكرياته في مونديال الشباب عام 2005، وتعرضه للضرب والتوبيخ من مدربه آنذاك سولاريو.

وقال ميسي: ”المدرب سولاريو كان حاسمًا للغاية وحتى بعد الفوز بالبطولة لم يسمح لنا بالاحتفال ووضع غرامة مالية حال حاول أحد اللاعبين مغازلة الفتيات“.

وأضاف: ”أذكر في يوم أنّه طلب من الجميع النوم في العاشرة مساءً وكنا في الفندق فنزلت مع أغويرو ووجدنا ماكينة تبيع شوكولاتة ورقائق البطاطس وصودا كما كان هنا جهاز حاسب آلي وجلسنا نستخدم الإنترنت لفترة طويلة، وحينما عدنا كانت الساعة الـ 10:02 كان واقفًا أمام المصعد ووبخنا وضربنا قليلًا لكن لحسن الحظ أخفينا الحلوى“.

وأردف: ”كان المستر سولاريو صارمًا جدًّا، تخيل أنه بعد فوزنا بالبطولة لم يسمح لنا بالاحتفال وطلب منا النوم مبكرًا لكي نغادر صباح اليوم التالي، وضع غرامة تصل لـ1500 يورو إذا وجد أحد اللاعبين يغازل فتاة“.

وتابع: ”حينما لعبت للمرة الأولى مع الأرجنتين وحصلت على البطاقة الحمراء فور نزولي كنت أبكي كثيرًا وأكثر ما كان يقلقني ألا يتم استدعائي مرة أخرى“.

أولد بويز

كما تحدث هداف برشلونة التاريخي، عن حلمه بالعودة إلى وطنه واللعب في الدوري الأرجنتيني.

وأشار: ”أحب نادي نيولز أولد بويز وأود اللعب في الأرجنتين بصورة عامة والتعامل مع الأجواء هنا“.

وتابع: ”قلت دائمًا إنني لا أود الرحيل عن برشلونة ولا أمتلك أي خطة لذلك ولكنني أحلم باللعب مع أولد بويز في الأرجنتين ولكني لا أعرف إن كان سيحدث ذلك أم لا، فالأمر متوقع مع رغبات عائلتي“.

وواصل: ”عائلتي تعني لي الكثير، وفي الوقت الحالي كل ما يشغل تفكيري هو أطفالي وسوف أحاول إقناعهم بالعودة إلى الأرجنتين لأن تياغو لا يحب البقاء في الأرجنتين فترة طويلة بسبب ارتباطه بأصدقائه في كتالونيا“.

ميسي تحدث عن أفضل أهدافه بجانب هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد في 2009 بقوله: ”هناك أكثر من هدف أيضًا مثل نصف نهائي الأبطال 2011 أمام ريال مدريد وكذلك في 2015 هدفي ضد بايرن ميونخ. جيروم بواتينغ لم يُوفق وقتها وذهب إلى جهة مختلفة ولذلك سقط“.

وأردف: ”أتذكر حينما وصلت إلى برشلونة وأنا طفل، لقد كان الأمر صعبًا جدًا ولا أتحدث الكتالونية لأني أتحرج قليلًا كما أنني كنت طفلًا مسؤولًا وأحقن نفسي كل يوم وهو أمر ليس سهلًا“.

واختار ميسي رونالدو الظاهرة كأفضل مهاجم تابعه كما أشاد بمساعدة رونالدينيو له في برشلونة وتمنى اللعب معه لفترة أطول كما اعتبر تتويجه ببطولة كأس العالم للشباب والميدالية الأولمبية مع الأرجنتين قيمة كبيرة“.

الطرد في كوبا أمريكا

وحول طرده في كوبا أمريكا الأخيرة أكد أنّه لا يستحق ولا جاري ميدل البطاقة الحمراء وربما كان يكتفي الحكم فقط بالإنذار مشيرًا إلى أنّه لم يتحدث مع ميدل منذ وقتها ولكنه تحدث مع أرتورو فيدال.

وأضاف: ”بالنسبة لي أفضل أن أكون بديلًا في الشوط الثاني على أنّ أبدأ اللقاء وأغادر، لأنني حينما أنزل بديلًا أستطيع حسم المباريات في الأوقات الأخيرة وكذلك أحصل على مساحات أكبر بينما باقي اللاعبين مرهقون“.