تقارير: ريال مدريد يتابع بسعادة أزمة كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن سعادة مسؤولي نادي ريال مدريد بالأزمات المثارة حاليا بين النجم الفرنسي كيليان مبابي، وناديه باريس جيرمان، في ظل سعيهم لضمه خلال الصيف المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن ريال مدريد يتابع أزمة مبابي ومدربه توماس توخيل مؤخرا وعدم سير العلاقة بينهما على ما يرام، ما يساعد النادي الملكي في ضمه بحلول الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي يرغب في الفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة ولن يحقق ذلك من خلال تواجده مع باريس سان جيرمان.

وتابعت: ”توخيل يعلم أن مبابي هو من أفضل اللاعبين في العالم ويحاول تهدئة الأجواء معه حتى لا ينسحب البساط من تحته“.

وشددت الصحيفة في نهاية تقريرها على أن مبابي سوف يغادر باريس سان جيرمان إذا استمرت العلاقة بينه وبين توخيل غير جيدة وتفضيل مدرب بروسيا دورتموند السابق نيمار عليه.

مبابي يرفض تجديد عقده

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، ذكرت أمس أن مبابي رفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان مقابل 37 مليون يورو سنويا لأنه يريد الانتقال لريال مدريد في الصيف المقبل.

ولا يمانع ريال مدريد دفع 300 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وقالت إن وجود المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد سيساعد على حسم الصفقة، لأن زيزو يعد ملهمًا لمواطنيه في منتخب الديوك.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد وضع خطة لضم مبابي، ولكن اللاعب الفرنسي يجب أن يلعب الدور الرئيسي في إنجاحها، كي ينتقل إلى صفوف الميرنغي في الموسم المقبل.

ويرتبط مبابي مع سان جيرمان بعقد حتى صيف 2022، ويرفض حتى الآن عرض إدارة النادي الباريسي بالتمديد لمدة عامين مع الحصول على راتب سنوي يبلغ 37 مليون يورو، وهو نفس ما يحصل عليه زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

يذكر أنّ مبابي قد يشارك في أوليمبياد طوكيو 2020 مع منتخب فرنسا.

رد توخيل

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الكلاسيكو ضد مارسيليا المقررة اليوم الأحد، عن أزمته مع مبابي: ”لم يجمعنا حديث خاص في مكتبي منذ يوم الثلاثاء الماضي، بل تحدثت معه ومع كل اللاعبين في المحاضرة الفنية بملعب بروج“.

وأشار المدرب الألماني: ”كيليان لم يكن قادرا على المشاركة أكثر من 50 دقيقة، وسنقرر غدا إذا ما كان سيلعب أساسيا ضد مارسيليا أم لا، فكل لاعب يعلم تماما أنني أريد الاعتماد عليه“.

وأضاف مدرب بي إس جي ”لم أقرأ أو أستمع لأي تصريحات أو حوارات صحفية“، وذلك ردا على ما قاله مبابي بعد مباراة كلوب بروج بأنه ”أراد إثبات أن الأمور ستكون صعبة على الفريق من دونه“، بعدما شارك بديلا في الشوط الثاني وسجل هاتريك وصنع هدفا لزميله ماورو إيكاردي.