ماركا: أومتيتي مصدر قلق لنادي برشلونة ويجب اتخاذ قرار بخصوصه قريبًا

رصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، في تقرير لها، يوم الأحد، الأزمة التي يعيشها نادي برشلونة مع صامويل أومتيتي، موضحة أن اللاعب أصبح ”مصدر قلق للبلوغرانا ويجب اتخاذ قرار بخصوصه قريبًا“.

ووفقًا للصحيفة، فإن أومتيتي يتعرض لإصابات مستمرة منذ صيف 2018 وحتى الآن.

وأشارت إلى أن مستوى أومتيتي في أول موسمين مع برشلونة، جعل الجماهير تعتقد أن الفريق حصل على بديل لكارليس بويول.

وأوضحت أن أومتيتي عانى مشكلة مستمرة في ركبته اليسرى في آخر 12 شهرًا، إذ سبق أن خضع لعملية في هذا الموضع عندما كان عمره 17 عامًا.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن الجراحة التي أجراها أومتيتي حلت المشكلة على المدى القصير فقط، ولكنها بدأت تؤثر على المسيرة الاحترافية للاعب الآن.

وكشفت أن أومتيتي رفض إجراء جراحة في الركبة بعد انتهاء موسم 2017 – 2018، وفضل مواصلة اللعب والتواجد مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا، ولم تظهر أي مشكلة له خلال هذه الفترة.

وقالت الصحيفة، إن الأزمات بدأت تظهر في بداية موسم 2018 – 2019، إذ تعرض أومتيتي في سبتمبر/ أيلول لإصابة من شأنها أن تبقيه بعيدًا عن المباريات لفترة كبيرة من الموسم.

وأكدت أنه منذ ذلك الوقت، لم يتمكن أومتيتي من لعب مباراتين متتاليتين مع برشلونة، والآن اللاعب يعاني الإصابة أيضًا، ويثير الكثير من القلق حوله، خاصة أنه يتقاضى 7 ملايين يورو سنويًّا.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أنه من بين 190 مباراة رسمية لعبها برشلونة منذ وصول أومتيتي، شارك المدافع الفرنسي في 56 فقط، وهذا ما يجعل النادي يتأهب لاتخاذ قرار بشأن مصيره قريبًا.

وأشارت الصحافة الكتالونية إلى أن برشلونة يعتزم بيع أومتيتي في نهاية الموسم الجاري ويضع أكثر من مدافع ليحل محله مثل: خوسيه ماريا خيمينيز، لاعب أتلتيكو مدريد وميلان سكرينيار، لاعب إنتر ميلان الإيطالي وماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان وفيكتور لينديلوف، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويسعى برشلونة للحصول على 50 مليون يورو نظير بيع صامويل أومتيتي من أجل استخدامها لضم مدافع من الأسماء المذكورة سابقًا في الصيف المقبل.