تقرير: ريال مدريد يكشف خططه المستقبلية مع فينيسيوس جونيور

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني عن صفقة هجومية مميزة خلال الموسم المقبل، في سوق الانتقالات الصيفية 2020، وذلك بعد فشل الصربي لوكا يوفيتش، المنتقل مطلع هذا الموسم إلى النادي الملكي من نادي انتراخت فرانكفورت الألماني، في إثبات وجوده.

وكان ريال مدريد من جهة أخرى يعوّل كثيراً على المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 19 عاماً، ولكن اللاعب الشاب لم يقدّم المستوى المنتظر منه حتى الآن، وخاصة خلال الموسم الجاري.

وترددت إشاعات حول احتمالية رحيل فينيسيوس من ريال مدريد في الفترة المقبلة، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، إلا أن مسؤولي الميرينغي واللاعب نفسه حسموا موقفهم من هذا الملف.

حسم الموقف

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن فينيسيوس أغلق تماماً ملف الرحيل من ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، ويرغب في إثبات وجوده مع كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن هدف فينيسيوس خلال ما تبقى من الموسم الجاري هو القتال مع الفريق، وإقناع زيدان بضرورة استمراره وعدم التفريط فيه.

وأكدت أن إدارة النادي الملكي أيضاً ترى أن فينيسيوس يمثل مستقبلاً للنادي الإسباني، ولا ترغب أبداً في التفريط في خدمات اللاعب، وأكدت أنه سيتم منحه الفرصة كاملة لإثبات وجوده مع الميرينغي.

وشارك فينيسيوس هذا الموسم في 9 مباريات مع ريال مدريد، وأحرز هدفاً واحداً، وصنع آخر، وفي الموسم الماضي لعب فينيسيوس 36 مباراة، وسجّل 7 أهداف وصنع 13.

وكان فينيسيوس انتقل إلى ريال مدريد من فلامنغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو في صيف 2018.

بايرن يرفض صفقة ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية موقف نادي بايرن ميونخ الألماني من بيع نجمه وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت تقارير إلى أن الرغبة الأولى لمسؤولي ريال مدريد تكمن في ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان، إلا أن تمسك إدارة النادي العاصمي في فرنسا باللاعب تدفع إدارة النادي الملكي نحو البحث عن بدائل أخرى في سوق الانتقالات.

رغبة مدريدية

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن ريال مدريد يدرس إمكانية التعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار الموقع، نقلاً عن صحيفة ”أوك دياريو“ الإسبانية، إلى أن ليفاندوفسكي سيكون الحل المثالي على المدى القصير بالنسبة لريال مدريد في الجانب الهجومي.

وأكد، في تقرير أن ليفاندوفسكي يمثل أحد أبرز المهاجمين في القارة الأوروبية حالياً، وتم ترشيحه ضمن قائمة 30 لاعباً لنيل جائزة ”البالون دور“، لأفضل لاعب في العالم عام 2019، والتي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية.

من جانبها، قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن أي محاولة من جانب ريال مدريد لضم ليفاندوفسكي سيكون مصيرها الفشل.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته، يوم الخميس: ”سبق لإدارة بايرن ميونخ رفض عرض من ريال مدريد لضم ليفاندوفسكي في صيف 2018، رغم أن اللاعب ضغط بشدة على مسؤولي العملاق البافاري للانتقال إلى الميرينغي، إلا أن جميع المحاولات سواء من الريال أو ليفاندوفسكي باءت بفشل ذريع“.

وكانت إدارة بايرن ميونخ جددت عقد ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عاماً، في نهاية أغسطس 2019، ويمتد عقده برفقة البايرن إلى عام 2023.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، المقربة من إدارة الميرينغي، إلى أن رد بايرن ميونخ على أي عرض مستقبلي من جانب ريال مدريد لضم ليفاندوفسكي سيكون الرفض القاطع، خاصة أن اللاعب هو هداف العملاق البافاري، ولا يمكن الاستغناء عنه تحت أي ظروف.