كل الطرق في برشلونة تؤدي إلى تعيين رونالد كومان

نشرت صحيفة ”أس“ الإسبانية تقريرًا، اليوم السبت، توضح فيه الخيارات المتاحة أمام برشلونة لخلافة ارنستو فالفيردي، وكان أبرزها رونالد كومان مدافع هولندا وبرشلونة السابق.

ولا يحظى فالفيردي بمساندة كبيرة خاصة بعد الخسارة التاريخية أمام ليفربول 0/4 في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وخسارة الكأس المحلية وعدم التتويج سوى بلقب الدوري الإسباني.

وما زاد من إمكانية قدوم كومان وضعه شرطًا في عقده مع الاتحاد الهولندي يسمح له بالرحيل عقب نهائيات يورو 2020 خاصة أنه رفض تولي مهمة برشلونة الموسم الحالي، نظرًا لارتباطه بمنتخب بلاده الذي قاده إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية والتأهل إلى يورو 2020 بعد غياب عن يورو 2016 وكأس العالم في روسيا 2018.

الموسم الأخير لفالفيردي

أما داخل برشلونة فمن المفترض أن يكون هذا هو الموسم الأخير لفالفيردي. على الرغم من أن عقده مستمر حتى 2020 ويملك خيارًا للتمديد لعام آخر حتى 2021، لكن إدارة برشلونة تجد أنها ليست مضطرة لتنفيذ هذا الخيار.

أما في حال الفوز بالدوري الإسباني سيصبح فالفيردي المدرب الوحيد في تاريخ النادي إلى جوار بيب غوارديولا الذي فاز بـ3 بطولات للدوري في السنوات الثلاث الأولى له، وسيكون الأمر أكثر من ذلك في حال فوزه بلقب دوري الأبطال لأول مرة منذ 2015.

وحال استمرار نجاح فالفيردي سيكون من الصعب الاستغناء عنه، لكن لو حدث العكس فكل الخيارات تودي إلى كومان الجاهز لاقتناص فرصة فريدة لقيادة برشلونة.

وسبق لكومان تحقيق نتائج جيدة مع أندية فالنسيا وساوثهامبتون وإيفرتون فضلًا عن استعادة مكانة هولندا، ليصبح الخيار الأكثر منطقية والأقرب للتنفيذ من الناحية النظرية.

مرشحون آخرون

ومع ذلك هناك مرشحون آخرون منهم الهولندي مارك فان بوميل الذي بدأ عمله التدريبي بمساعدة مواطنه بيرث فان مارفيك في تدريب السعودية ثم أستراليا قبل أن يبدأ مسيرته مع آيندهوفن الموسم الماضي. ويوجد فيليب كوكو الهولندي الثالث.

وأحدث المرشحين تياغو موتا الذي لعب لعدة سنوات في باريس سان جيرمان وبرشلونة قبل أن يتولى تدريب جنوة الإيطالي.

على أية حال، هناك أسماء قليلة للغاية مرشحة لتدريب برشلونة خلفًا لفالفيردي، لكن يظل كومان اسمًا محترمًا في برشلونة حيث يحمل كاريزما النادي وحب الجماهير بفضل هدفه الأسطوري في مرمى ويمبلي ليقود الفريق إلى أول لقب في دوري أبطال أوروبا في تسعينات القرن الماضي.