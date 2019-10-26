بالأرقام.. لا مجاملات لبرشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

يعيش برشلونة وريال مدريد بداية موسم صعبة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى رغم أنهما في مركزي الصدارة والوصيف لكنهما بعيدان عن السيطرة التي كانا يفرضانها سابقًا عبر الفوز بكل اللقاءات في بداية الموسم.

وبعد 9 جولات خسر برشلونة 8 نقاط فيما خسر ريال مدريد 9 نقاط وتعرض الفريقان للهزيمة حيث خسر المتصدر برشلونة لقاءين وخسر ريال مدريد لقاء واحدًا.

ولم يكن الحكام في صالح الفريقين رغم الاتهامات السابقة بأنهما الفريقان اللذان يستفيدان من التحكيم في إسبانيا وفق قانون الأقوى، وجاءت القرارات في غير صالحهما في بداية الموسم.

ورصدت صحيفة ”أس“ الإسبانية أبرز القرارات التي لم تكن في صالح الفريقين من طرف الحكام:

بطاقات وطرد أكثر

رغم أن فريق خيتافي هو أكثر الفرق حصولًا على البطاقات في الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكن برشلونة هو الفريق الذي حصل لاعبوه على بطاقات أكثر بسبب الاحتجاج على قرارات الحكام.

وحصل 7 لاعبين من برشلونة على بطاقات للاحتجاج على قرارات الحكام فيما كان نصيب ريال مدريد أقل كثيرًا واكتفى ببطاقة واحدة.

ويحتل الفريقان الصف الأول في البطاقات الحمراء رفقة ريال بيتيس بـ3 لاعبين حيث حصل كل من لينيغليت وعثمان ديمبلي وأروخو من برشلونة على بطاقات حمراء، ولوكا مودريتش وغاريث بيل وألفارو أودريوزلا من ريال مدريد تعرضوا للطرد.

دون ضربات جزاء

لم يحصل الفريقان على أي ضربة جزاء بعد مرور 9 جولات، وهناك فرق أخرى لم تحصل بدورها على أي ضربة جزاء وهي إشبيلية وإسبانيول برشلونة.

فيما كان فالنسيا الأكثر استفادة بـ5 ضربات جزاء في 9 جولات فقط.

تقنية الفيديو ضد الفريقين

ولم تكن تقنية حكم الفيديو بدورها في صالح الفريقين حيث تدخلت ضدهما في عدة لقاءات وهو عكس ما كان يحدث في الموسم الماضي حيث تدخلت مرارًا لصالحهما.

وتدخل حكم الفيديو مرتين ضد برشلونة، الأولى حيث قرر مشروعية هدف غاميرو مهاجم فالنسيا بعدما رفض بسبب تسلل من طرف الحكم، والثانية حين أعلن عن ضربة جزاء بعدما لمس فيدال الكرة بيده داخل منطقة العمليات خلال لقاء غرناطة وسجل منها الهدف الثاني ضد الفريق.

بينما كان حكم الفيديو أشد على ريال مدريد حيث تدخل 4 مرات 3 ضده وواحدة لصالحه وكانت خلال لقاء سيلتا فيغو حين ألغى هدفًا لإياغو أسباس بداعي تسلل.

وضد الفريق تسبب حكم الفيديو في طرد الكرواتي لوكا مودريتش أمام سيلتا فيغو بعد تدخله على كاحل دينيس سواريز، كما أقرت تقنية الفيديو هدفًا لجيرارد مورينو مهاجم فياريال وألغت هدًفا للصربي لوكا جوفيتش أمام أوساسوسا بداعي التسلل.

غياب عن الجولة العاشرة ومراكزهما مهددة

يحتل برشلونة المركز الأول برصيد 19 نقطة فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة قبل لقاءات الجولة العاشرة، وبإمكان عدة فرق تجاوزهما بحسب نتائج الجولة بعدما تأجل الكلاسيكو الذي كان سيجمع الفريقين في الكامب نو بسبب أحداث كاتالونيا.

وبإمكان غرناطة صاحب المركز الرابع حاليًا برصيد 17 نقطة الصعود للصدارة في حال تجاوزه ريال بيتيس، بينما بإمكان ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية الوصول للنقطة 19 في حال فوزها خلال الجولة ومزاحمة برشلونة في الصدارة وتجاوز ريال مدريد.

ويواجه أتلتيكو مدريد في لقاء قوي أتلتيك بلباو، فيما يحل ريال سوسيداد ضيفًا على سيلتا فيغو، ويستضيف إشبيلية فريق خيتافي.