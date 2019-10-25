صحيفة: الجزائري يوسف عطال على رادار ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أن النجم الجزائري يوسف عطال ضمن أهداف نادي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن ألفارو أودريوزولا، ليس ضمن خطط ريال مدريد في الفترة المقبلة بعد مستواه المتواضع هذا الموسم، على الجهة اليمنى.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يضع أودريوزولا ضمن خططه وأن إدارة النادي تريد بيع اللاعب في سوق الانتقالات الشتوي في يناير 2020.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن ريال مدريد يضع كل من الجزائري يوسف عطال، ظهير نادي نيس الفرنسي ودافيد كالابريا، لاعب ميلان الإيطالي ولوكاس كلوسترمان، لاعب لايبزيغ الألماني ضمن خططه لتعويض أودريوزولا في يناير المقبل.

وأردفت الصحيفة الكتالونية أن المغربي أشرف حكيمي، المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني حتى يونيو المقبل سيعود لريال مدريد بداية الموسم المقبل لينافس داني كارفخال على الجبهة اليمنى.

ويوسف عطال، البالغ من العمر 23 عامًا، شارك مع نيس في 7 مباريات الموسم الحالي، جميعها في الدوري الفرنسي، سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا، علمًا أنه شارك في 16 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، وشارك في 4 مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي نجح فيها رفاقه في التتويج باللقب.