نادي برشلونة يوجه راداره نحو ثنائي برازيلي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة وجه أنظاره نحو لاعبين برازيليين، بعد تألقهما في الموسم الحالي من بطولة كأس ليبرتادوريس، لبحث إمكانية التعاقد معهما.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة يراقب رودريغو كايو مدافع فلامنغو، وإيفرتون سواريس جناح جريميو.

وأشارت الصحيفة إلى أن رامون بلانيز عضو اللجنة الفنية في برشلونة، تواجد في مباراة فلامنغو وجريميو في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، والتي انتهت بفوز زملاء كايو 5/0.

وأوضحت ”موندو ديبورتيفو“ أن كايو، البالغ من العمر 26 عامًا، كان على وشك الانضمام إلى برشلونة قبل أقل من عام، إذ خضع للكشف الطبي، لكن ساو باولو (ناديه السابق) أصرّ على أن تكون إعارة اللاعب مع إلزامية الشراء مقابل 18 مليون يورو، وهو ما رفضه مسؤولو برشلونة.

وبحسب الصحيفة فإن برشلونة قد يعود إلى خيار ضم كايو لتقدم جيرارد بيكيه في العمر والإصابات التي ضربت صامويل أومتيتي، بالإضافة إلى قلة خبرات توديبو ورونالد أراخو.

وشارك كايو في 30 مباراة مع فلامنغو في بطولتي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس، 2594 دقيقة، سجل فيها هدفين.

ووفقًا لـ ”موندو ديبورتيفو“، فإن إيفرتون سوسا، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، يجذب أنظار برشلونة نظرًا لمهاراته الكبيرة، بالإضافة إلى ظهوره المميز مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والتي أحرزها راقصوا السامبا.

وفي يوليو الماضي قالت صحيفة ”ماركا“ إن إيفرتون بات قريبًا من الانتقال إلى آرسنال مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة لم تتم.

وسجل إيفرتون 12 هدفًا وصنع 6 أهداف في 32 دقيقة مع جريمبو في بطولتي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس، على مدار 2426 دقيقة.

المقارنة لا تنتهي بين رونالدو وميسي

دخل الأسطورة الويلزي ريان غيغز، مدرب منتخب ويلز والقائد السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي دائرة المفاضلة بين النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وقال غيغز في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”من الواضح أنني أميل إلى رونالدو بعض الشيء لأنني لعبت معه ورأيته يتطور كلاعب، لكن ميسي عبقري، إنه لاعب يأتي مرة واحدة في العمر، والأمور بالنسبة له بسيطة للغاية“.

وتحدث غيغز أيضًا عن وضع غاريث بيل في ريال مدريد، وقال: ”إنه أمر غريب، من الخارج يبدو غريبًا، بالنسبة للجودة التي يمتلكها وما فاز به هناك“.

إحصائية كارثية

رصدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إحصائية مفزعة لنجوم برشلونة، خلال مشاركاتهم بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة: إن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة هو الوحيد ضمن مهاجمي الفريق الذي خرج عن الإطار، في ظل العقم التهديفي الذي يعاني منه باقي المهاجمين في صفوف البلوغرانا خلال مشاركاتهم الخارجية بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز ميسي الهدف الأول في انتصار برشلونة الصعب على براغ، بينما غاب باقي المهاجمين عن التهديف، رغم أن الأوروغواياني لويس سواريز أسهم في تسجيل الهدف الثاني، إلا أن الهدف لم يُحتسب له، بعد أن ارتطمت الكرة في أحد مدفاعي براغ قبل أن تسكن الشباك.

أرقام كارثية

وأشارت ”سبورت“ الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن سواريز لم ينجح في هز شباك المنافسين في مباريات برشلونة خارج ”كامب نو“ في دوري أبطال أوروبا منذ 4 سنوات وشهر، وبالتحديد منذ يوم 16 سبتمبر 2015، عندما أحرز هدفًا في مرمى روما الإيطالي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1/1 في ”الأولمبيكو“.

وقالت إن الوضع لا يختلف كثيرًا بالنسبة للفرنسي أنطوان غريزمان، المنضم إلى برشلونة من أتليتكو مدريد مطلع الموسم الجاري، حيث غاب عن التهديف خارج الأرض مع الروخي بلانكوس ثم برشلونة منذ يوم 21 فبراير 2017 أمام باير ليفركوزن الألماني.

ولعب غريزمان منذ ذلك الحين 11 مباراة خارج الأرض في دوري الأبطال، ولم ينجح في هزّ الشباك.

وتابعت: ”خاض الفرنسي عثمان ديمبلي 10 مباريات خارج الأرض سواءً مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند أو برشلونة، دون أن يسجل أي أهداف“.