بايرن ميونخ يغلق الباب أمام رحيل نجمه إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية موقف نادي بايرن ميونخ الألماني من بيع نجمه وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت تقارير إلى أن الرغبة الأولى لمسؤولي ريال مدريد تكمن في ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان، إلا أن تمسك إدارة النادي العاصمي في فرنسا باللاعب تدفع إدارة النادي الملكي نحو البحث عن بدائل أخرى في سوق الانتقالات.

رغبة مدريدية

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن ريال مدريد يدرس إمكانية التعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار الموقع، نقلًا عن صحيفة ”أوك دياريو“ الإسبانية، إلى أن ليفاندوفسكي سيكون الحل المثالي على المدى القصير بالنسبة لريال مدريد في الجانب الهجومي.

وأكد، في تقرير أن ليفاندوفسكي يمثل أحد أبرز المهاجمين في القارة الأوروبية حاليًا، وتم ترشيحه ضمن قائمة 30 لاعبًا لنيل جائزة ”البالون دور“، لأفضل لاعب في العالم عام 2019، والتي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية.

رفض بايرن ميونخ

من جانبها، قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن أي محاولة من جانب ريال مدريد لضم ليفاندوفسكي سيكون مصيرها الفشل.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”سبق لإدارة بايرن ميونخ رفض عرض من ريال مدريد لضم ليفاندوفسكي في صيف 2018، رغم أن اللاعب ضغط بشدة على مسؤولي العملاق البافاري للانتقال إلى الميرينغي، إلا أن جميع المحاولات سواء من الريال أو ليفاندوفسكي باءت بفشل ذريع“.

وكانت إدارة بايرن ميونخ قد جددت عقد ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عامًا، في نهاية أغسطس 2019، ويمتد عقده رفقة البايرن إلى عام 2023.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، المقربة من إدارة الميرينغي، إلى أن رد بايرن ميونخ على أي عرض مستقبلي من جانب ريال مدريد لضم ليفاندوفسكي سيكون الرفض القاطع، خاصة أن اللاعب هو هداف العملاق البافاري، ولا يمكن الاستغناء عنه تحت أي ظروف.

ولعب ليفاندوفسكي هذا الموسم 13 مباراة أحرز خلالها 18 هدفًا، كان آخرها هدفين في مباراة بايرن ميونخ أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا أمس الأول الثلاثاء، والتي انتهت لصالح العملاق البافاري 3-2.

وتبلغ القيمة التسويقية للبولندي ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عامًا، ما يقرب من 70 مليون يورو.

موقف بوغبا

على صعيد الصفقات المدريدية، كشفت تقارير صحفية أن نادي الريال اقترب من حسم موقفه إزاء صفقة ضم الفرنسي بول بوغبا إلى صفوف الميرينغي.

وكان بوغبا على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، حيث أصرّ مواطنه زين الدين زيدان مدرب الفريق على ضمه، إلا أن طلبات مانشستر يونايتد المادية، وتمسك مسؤولي النادي الإنجليزي باللاعب، أجهضت جميع محاولات النادي الملكي لضمه في الصيف الماضي.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرفض تمامًا الدخول في أي مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بوغبا، في ظل العراقيل التي وضعها النادي الإنجليزي أمام الصفقة سابقًا.

وقالت الصحيفة إن بيريز يريد أن يضع تركيز إدارة ريال مدريد بشكل كامل على حسم صفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأكدت أن بيريز لا يريد إهدار الوقت في مفاوضات لا طائل منها مع مانشستر يونايتد، ويريد أن تذهب جميع الجهود نحو حسم صفقة مبابي، لأنه الهدف الأكبر بالنسبة لإدارة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الاتجاه يدعمه وجود بدائل أخرى لبوغبا على طاولة المفاوضات بالنسبة لريال مدريد، ومن بينها الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والإسباني فابيان رويز، نجم نابولي الإيطالي، وفان دي بيك، نجم أياكس أمستردام الهولندي، وجميعها خيارات متاحة وأقل من حيث التكلفة المالية من بوغبا.