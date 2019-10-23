سيرجيو راموس قائد ريال مدريد يدفع مبلغًا ضخمًا بسبب التهرب الضريبي

كشفت تقارير صحفية، على دفع أن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، سيدفع مليون يورو لمصلحة الضرائب بسبب تهربه من دفع الرسوم في أعوام 2012 و2013 و2014.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن مصلحة الضرائب الإسبانية أثبتت تهرب راموس من دفع حقوق صوره في الأعوام المذكورة سابقا بواسطة إحدى الشركات الإسبانية من أجل تسهيل حصوله على أرباح من الإعلانات.

وتابعت الصحيفة أن دفاع سيرجيو قد دفع الغرامة في الوقت الذي حكم على نجم ريال مدريد بها في الأيام الماضية لكن لاعب إشبيلية السابق قدم استئنافا للطعن على قرار مصلحة الضرائب لأنه لا يرى بأنه تهرب من دفع رسوم للدولة الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس مثل باقي لاعبين الدوري الإسباني الذين طالبت مصلحة الضرائب بمراجعة بياناتهم في السنوات الماضية لتؤكد من عدم تهربه من دفع الضرائب فيما يخص حقوق الصور والإعلانات.

???? Un millón de multa a Sergio Ramos por fraude fiscal, según ‘El Mundo’https://t.co/VIjz0lH2NY pic.twitter.com/cyI2HyVeNp — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 23, 2019

وكانت مصلحة الضرائب طلبت من راموس جميع الوثائق المتعلقة بشركته خلال الأعوام السابقة، لا سيما 2006 و2007 و2008، وحينها تعرض راموس لعقوبة مالية بسيطة بسبب تهربه من دفع نفقات الإعلانات التجارية وحضوره الأحداث الرياضية.

وبناءً على ذلك، طالبت وزارة المالية راموس بالنقاط الضريبية التي تقدر بـ 20 نقطة، والتي استفاد من خلالها في دفع قيمة ضريبية أقل من القيمة المفروضة من قبل مصلحة الضرائب، أي أنه دفع 25% فقط بدلاً من 45% لأنه اعتمد على امتلاكه شركة خاصة.

رقم قياسي

ويسعى راموس، وراء رقم قياسي جديد مسجل باسم الحارس الأسطوري إيكر كاسياس، والخاص بالأكثر فوزا في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك راموس في انتصار فريقه الثمين على غالاطة سراي التركي بهدف نظيف في إسطنبول مساء الثلاثاء، ضمن ثالث جولات دور المجموعات، ليرفع محصلته الإجمالية في التشامبيونزليغ إلى 75 انتصارا، مقابل 24 تعادلا و22 خسارة خلال 121 مباراة خاضها مع الفريق الملكي.

وتخطى راموس رقم النجمين السابقين البرازيلي روبرتو كارلوس، لاعب الريال الأسبق، (120 مباراة)، وقائد برشلونة الأسبق، كارليس بويول، (115 مباراة)، ليصبح المدافع الأكثر مشاركة في دوري الأبطال عبر تاريخه.

ويحمل صاحب الـ33 عاما 75 انتصارا في جعبته، ليتجاوز رقم مهاجم الريال الأسبق راؤول غونزاليس، ويصبح ثاني لاعب في تاريخ الميرنجي من حيث عدد الانتصارات بعد كاسياس، الذي يحمل الرقم القياسي (90 انتصارا).

وظهر راموس، المتوج بالكأس ذات الأذنين 4 مرات (2013-14 و2015-16 و2016-17 و2017-18)، بقميص الريال لأول مرة في بطولة الأندية الأكبر في العالم أمام أوليمبيك ليون الفرنسي في 13 سبتمبر/أيلول 2005، وخسر الريال آنذاك خارج قواعده بثلاثية نظيفة.