تقارير: ريال مدريد يرصد هذا المبلغ من أجل بيع إيسكو في الميركاتو الشتوي

أزاحت تقارير صحفية الستار عن السعر الذي يريده ريال مدريد الإسباني من أجل التخلي عن إيسكو، لاعب وسط الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، يوم الأربعاء، فإن إيسكو قرر الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل بسبب قلة المشاركة مع الفريق الملكي هذا الموسم.

وتابع الموقع، أن ريال مدريد رصد 55 مليون يورو من أجل التخلي عن إيسكو في يناير المقبل، في ظل مستواه المتواضع هذا الموسم مع المرينغي.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس ينافس إنتر ميلان ومانشستر سيتي على ضم إيسكو في الميركاتو الشتوي من ريال مدريد.

ولعب إيسكو 170 دقيقة مع ريال مدريد في الموسم الجاري؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها وعدم اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق عليه في الكثير من المباريات.

ويفضل زين الدين زيدان الاعتماد على فيدريكو فالفيردي وخاميس رودريغيز وفينيسيوس جونيور ورودريغو جوس على حساب إيسكو هذا الموسم.

وكان برنامج ”الشيرنغيتو“ الشهير كشف أن مسؤولي الاتحاد الإسباني لكرة القدم نصحوا إيسكو بضرورة الرحيل عن ريال مدريد في يناير/ كانون الثان المقبل.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يسعى للانتقال إلى فريق يشارك معه أساسيًا بصفة منتظمة، حتى يكون ضمن كتيبة المنتخب الإسباني في يورو 2020.

وارتبط إيسكو بالانتقال إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تكتمل بسبب رحيل المدرب ماسيميليانو أليغري عن السيدة العجوز.