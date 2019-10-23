أندورا المملوك لبيكيه يتعاقد مع طارق مبارك ابن شقيقة شاكيرا

بات ابن شقيقة المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا أحدث لاعب ينضم إلى أندورا، الذي يملكه صديقها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن الشاب البالغ عمره 19 عامًا خاض مباراته الأولى مع الفريق الثاني مطلع الأسبوع الحالي.

وشارك طارق أنطونيو مبارك مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الرابعة ضمن مسابقات إقليم كتالونيا، وخاض 90 دقيقة كاملة خلال الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على ريالب يوم الأحد الماضي.

وكان طارق، ابن شقيقة شاكيرا أنطونيو، بدون نادٍ حيث سبق له أن قضى فترات في تشكيلة الشباب في فريقي جونيور دي بارانكويلا وإندبندنتي سانتا في كولومبيا.

وخضع اللاعب لفترات تدريب في أندية أخرى في إسبانيا والولايات المتحدة ، حيث قضى فترة في أكاديمية نادي ميامي لكرة القدم التي يديرها المدرب الأرجنتيني أليخاندرو وايغندت.

ورغم التعاقد معه في أندورا كلاعب في الفريق الثاني، إلا أنه تدرب أيضًا مع الفريق الأول منذ وصوله إلى النادي.

ويتمتع اللاعب الشاب بقدرات بدنية هائلة، إذ قال كارلوس سانشيز المدير الفني للفريق الثاني في أندورا عن الوافد الجديد لفريقه: ”إنه يلعب في مركز الظهير الأيمن، لكني وضعته في مركز الجناح يوم الأحد؛ لأنه لاعب قوي وسريع للغاية. ويملك قدرات بدنية مثل الوحش“.

واشترى بيكيه نادي أندورا في أواخر عام 2018، ويقود الفريق حاليًا لاعب خط وسط برشلونة السابق غابري غارسيا ويلعب في دوري الدرجة الثانية وفي المستوى الثالث في مناطق إسبانيا.

صعود أندورا

واشترى نادي أندورا مقعدًا في دوري القسم الثالث في إسبانيا ”سيغويندا بي“، حيث أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن إدارة أندورا اشترت من نادي ريوس الإسباني مقعدًا في دوري القسم الثالث مقابل 500 ألف يورو، عن طريق الشركة المديرة للنادي ”كوسمو جلوبال هولدينغ“.

وتولت الشركة المملوكة لمدافع برشلونة إدارة النادي في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث كان يلعب في دوري كتالونيا للدرجة الممتازة، أحد دوريات القسم الخامس.

ووفقًا لذلك، فإن فريق بيكيه ينافس الفريق الثاني لبرشلونة، أو ”برشلونة بي“، في دوري القسم الثالث الإسباني.

وكان أندورا نجح في التأهل للقسم الرابع في نهاية الموسم الفائت بعد قيام إدارة النادي الجديدة بالاستثمار بشكل جيد في الشتاء، ليحقق الفريق سلسلة من 20 لقاء بلا خسارة.

علمًا أن فريق ريوس الذي باع مقعده لأندورا هبط من القسم الثاني للثالث الموسم الماضي، لكن أوضاع النادي المالية جعلته غير قادر على المنافسة في المسابقة.