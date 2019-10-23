رابطة الدوري الإسباني تفكر في ”إجراء قانوني“ بسبب موعد الكلاسيكو الجديد

تفكر رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في اتخاذ إجراء قانوني بعدما أعلن الاتحاد المحلي اليوم الأربعاء أن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد سيكون 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان من المفترض أن تقام القمة في برشلونة يوم السبت المقبل لكن تم اتخاذ قرار التأجيل بعد طلب من رابطة الدوري بسبب ”الظروف الاستثنائية“.

وحدثت مظاهرات ضخمة بعد سجن تسعة زعماء انفصاليين في قطالونيا ووقعت الكثير من الاشتباكات مع الشرطة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان: ”اتخذت لجنة المسابقات القرار بعد تحليل المواعيد المقترحة من الناديين، حيث اقترح الناديان إقامة المباراة في 18 ديسمبر باعتباره أنسب موعد لخوض المباراة المؤجلة“.

لكن رابطة الدوري الإسباني في المقابل لا تشعر بالرضا عن الموعد الجديد بعد قرار اتحاد الكرة وسط علاقة متوترة بين الطرفين.

وكان من المفترض إقامة المباراة الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش (13:00 بالتوقيت المحلي) وهو ما كان يتوافق مع نسبة مشاهدة كبيرة في الخارج، لكن الآن ستقام مساء يوم الأربعاء.

وقالت الرابطة في بيان: ”لا تتفق رابطة الدوري مع لجنة المسابقات بخصوص يوم 18 ديسمبر بعد التوصل لاتفاق بين برشلونة وريال مدريد رغم اعتراضات الرابطة على موعد مباراة القمة“.

وأضاف ”ندرس الوثائق التي تلقيناها بخصوص عملية اتخاذ القرار، هذا من أجل تقييم الموقف وإمكانية اتخاذ إجراء قانوني“.