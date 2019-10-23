لمواصلة التطور مع مانشستر سيتي.. غوارديولا يدعم رحيم سترلينغ ”الاستثنائي“

يرى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن رحيم سترلينغ صاحب الأهداف الثلاثة أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء لا يزال بوسعه التطور وسيتوقف الأمر على اللاعب نفسه حتى يصبح من أبرز نجوم اللعبة.

وساهم سترلينغ (24 عامًا) في الأهداف الخمسة، من بينها تسجيل ثلاثة أهداف في 11 دقيقة، حيث سحق سيتي منافسه الإيطالي 5-1 ليرفع لاعب منتخب إنجلترا رصيده إلى 12 هدفصا في 13 مباراة هذا الموسم.

وتعاون سترلينج بشكل رائع مع سيرجيو أغويرو وزميله فيل فودنح ما دفع ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد ليقول لمحطة (بي.تي سبورت) بعد المباراة إن جناح سيتي أصبح من بين أفضل خمسة لاعبين في العالم.

وقال غوارديولا للصحفيين: ”يتوقف مدى تطوره عليه هو شخصيذصا. أعتقد أنه يملك الرغبة ليصبح أفضل. أقول إن الفضل كله يعود إليه. إنه لاعب صاحب قوة بدنية هائلة“.

وأضاف: ”في اليوم التالي للمباراة يستطيع خوض مباراة أخرى. يستطيع اللعب على الجانبين ويتحلى بالسرعة ويساعدنا كثيرًا في الدفاع وهو لاعب استثنائي“.

وتأخر سيتي بهدف من رسلان مالينوفسكي عن طريق ركلة جزاء لكنه انتفض بشكل رائع ولعب بإيقاع سريع ليسحق منافسه ويحقق فوزه الثالث على التوالي وسيضمن اجتياز دور المجموعات إذا كرر انتصاره على أتلانتا في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال غوارديولا: ”بذلنا مجهودًا رائعًا لأن أتلانتا يملك إمكانات كبيرة وهو فريق مميز. لذا السبب أشعر بالرضا. حصدنا تسع نقاط ونحتاج إلى نقطة واحدة للتأهل إلى الدور التالي“.

والشيء السلبي الوحيد لسيتي يتعلق بحصول الشاب فودن على بطاقة حمراء رغم أنه أدى مباراة رائعة قبل أن يرتكب خطأين ويتلقى إنذارين متتاليين في غضون ست دقائق.

لكن غوارديولا أكد دعمه للاعب البالغ عمره 19 عامًا وقال إنه سيتعلم من ذلك.

وأضاف ”بالنسبة للاعب فيل فإن أهم شيء ليس البطاقة الحمراء لكن لعبه. يجب أن يتحلى بالمزيد من الذكاء عندما يتلقى بطاقة صفراء“.

وتابع ”كان يجب أن يتعرّض لهذا الموقف حتى يستوعب الأمر. كانت النتيجة 5-1 لكن كان الأمر سيختلف لو كانت 2-1 أو 3-1. هذه الخبرة ستساعده“.