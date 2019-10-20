تقرير: بعد تصدر برشلونة تفوق كبير لفالفيردي على منافسيه في الدوري الإسباني

تصدر برشلونة الدوري الإسباني الدرجة الأولى بعد فوزه على إيبار 3-0 وخسارة المتصدر السابق ريال مدريد أمام مايوركا 1-0 في الجولة التاسعة، ليكرس المدرب إرنيستو فالفيردي سيطرته على الدوري الإسباني خلال موسمين و9 جولات قاد خلالها الفريق الكتالوني.

واهتمت صحيفة “ آس “ بأرقام المدرب الحالي لبرشلونة والمتوج بلقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين ويأمل في لقب ثالث على التوالي.

وحسب الصحيفة فبرشلونة تحت قيادة إيرنيستو فالفيردي تفوق بشكل كبير على منافسيه الرئيسين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وسيطر على الدوري الإسباني واحتل المركز الأول في 71 جولة من أصل 85 جولة لعبها.

وبلغة الأرقام قاد فالفيردي برشلونة في 85 لقاء فاز خلالها في 60 لقاء وتعادل في 19 لقاء وخسر 6 لقاءات فقط سجل خلالها 212 هدفًا وتلقى 75 هدفًا وجمع 199 نقطة.

وخلف برشلونة يأتي أتلتيكو مدريد الذي احتل المركز الثاني في الموسمين الأخيرين حيث جمع 171 نقطة بناقص 28 نقطة عن برشلونة وحقق خلال 85 لقاء 49 فوزًا و24 تعادلًا و12 هزيمة سجل خلالها 121 هدفًا وتلقى 56 هدفًا.

ويتفوق أتلتيكو مدريد سيميوني على برشلونة في الدفاع حيث تلقى 19 هدفًا أقل من منافسه لكنه يتخلف عنه في تسجيل الأهداف بفارق 91 هدفًا.

ويبقى ريال مدريد ضحية فالفيردي خلال نفس الفترة فالفريق الملكي جمع 162 نقطة فقط بناقص 37 نقطة عن برشلونة وفاز خلال نفس الفترة في 48 لقاء أي 12 فوزًا أقل من غريمه.

وعلى صعيد الأهداف سجل ريال مدريد 172 هدفًا بفارق 39 هدفًا عن برشلونة وتلقى 99 هدفًا أي أكثر من 24 هدفًا عن منافسه التقليدي.

تفوق برشلونة الواضح تحث قيادة إيرنيستو فالفيردي في الدوري الإسباني خلال موسمين و9 جولات تدفع قطبي مدريد وخصوصًا ريال مدريد لمحاولة وقفه والتركيز على التنافس بقوة على لقب الليغا هذا الموسم.

شعبية ضعيفة بين جماهير برشلونة

رغم تفوقه الكبير في الدوري الإسباني على منافسيه لكن إيرنيستو فالفريدي لا يحظى بشعبية كبيرة لدى جماهير برشلونة بسبب أسلوب لعبه وبسبب فشله في دوري أبطال أوروبا وخروجه بهزيمتين مفاجئتين أمام روما 3-0 وليفربول 4-0 رغم تفوقه ذهابًا 4-1 و3-0 .

ويرتبط فالفيردي بعقد مع برشلونة لغاية صيف 2021 مع إمكانية تمديده لموسم إضافي لكن عدة تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله بعد نهاية الموسم الحالي في حال الفشل في تحقيق دوري الأبطال.

ويبقى الهولندي رونالد كومان اللاعب السابق لبرشلونة والمدرب الحالي لمنتخب هولندا أبرز مرشح لخلافته وفتح الاتحاد الهولندي الباب لرحيله لتحقيق حلمه في تدريب الفريق الإسباني بعد نهائيات أمم أوروبا 2020 .

تفوق واضح لبرشلونة في الدوري الإسباني في القرن الحالي

يتصدر ريال مدريد قائمة الفائزين بلقب الدوري الإسباني الدرجة الأولى عبر تاريخه بـ33 لقبًا مقابل 28 لبرشلونة لكن في القرن الحالي استطاع برشلونة تقليص الفارق بشكل واضح.

وفاز برشلونة في القرن الحالي بـ10 ألقاب مقابل 6 لريال مدريد، لكن التفوق زاد في المواسم 11 الأخيرة حيث توج الفريق الكتالوني بـ8 ألقاب مقابل لقبين للفريق الملكي ولقب لأتلتيكو مدريد.