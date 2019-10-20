برشلونة يتابع موهبة عربية بالدوري الألماني‎

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد إن نادي برشلونة يراقب لاعب مغربي لبحث إمكانية التعاقد معه.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن إدارة برشلونة تواصل جمع المعلومات عن المغربي أمين حارث لاعب شالكة الألماني ضمن سياسة النادي الكتالوني بمراقبة أبرز اللاعبين الشباب المتألقين في أوروبا والسعي لتعاقد معهم.

وأضافت الصحيفة أن أحد مسؤولي برشلونة سيتواجد اليوم الأحد في مباراة شالكه وهوفنهايم في الدوري الألماني، لمشاهدة حارث عن قرب.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن القيمة السوقية لأمين حارث البالغ من العمر 22 عامًا تتضاعف بشكل سريع، بعد أدائه المميز الموسم الحالي، إذ أحرز 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 4 مباريات في الموسم الحالي مع شالكة بحسب موقع ”transfermarkt“ المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم..

ويشغل أمين حارث كل المراكز في وسط الملعب، وهو ما جعله محط أنظار أكثر من نادٍ كبير في أوروبا مؤخرًا

في المقابل سجل أمين حارث هدفًا وحيدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 25 مباراة (1431 دقيقة)، مع شالكة الموسم الماضي، علمًا أن اللاعب المغربي سجل هدفًا وحيدًا وصنع مثله في 34 مباراة مع الفريق الأول بنادي نانت.

وأمين حاث المولود في فرنسا لعب لنادي نانت تحت 19 عامًا وللفريقين الأول والثاني، قبل أن ينتقل إلى شالكة صيف العام 2017.

ويمتد عقد أمين حارث مع شالكة حتى يونيو 2021.

إصابة موهبة

وأعرب نادي برشلونة عن غضبه في بيان رسمي بعد إصابة لاعب فريقه الرديف، ريكي بويغ، في لقاء فريقه أمام لاجوستيرا، مساء السبت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“، فقد عانى بويغ من كدمة في الشظية اليمنى، والتي لا تبدو خطيرة للغاية، وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات لكشف مدى قوة الإصابة ومدة غياب اللاعب، وظهر اللاعب متأثرًا بقوة من التدخل القوي عليه ونقل خارج الملعب على محفة.

بويغ صاحب الـ 19 عامًا، تألق كثيرًا مع برشلونة خلال فترة التحضيرات للموسم أثناء الصيف في الجولة الأمريكية، وعاد اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من موقع في خط الوسط للواجهة مجددًا بتألقه في مباراة إياب دور الـ 32 من الكأس أمام ديبورتيفا ليونيسا.

”ريكارد بيجي مارتي“ المعروف باسم ”ريكي بويغ“، يلعب مع أكاديمية برشلونة ويلقب بإنييستا الجديد مع البرسا ”ب“ حيث شارك للمرة الأولى مع الفريق في فبراير 2018 الماضي ولعب 10 مباريات وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.

رونالدو كومان

وفتح مسؤولو الاتحاد الهولندي لكرة القدم الباب أمام إمكانية رحيل كومان في صيف 2020 إلى برشلونة، ولكن كمدرب هذه المرة.

وقال نيكو يان هوغما، المدير الرياضي للاتحاد الهولندي، إن كومان يمكنه الرحيل عن تدريب هولندا بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية المقبلة في 2020، إذا كانت رغبته هي الانتقال لتحقيق حلمه السابق بتدريب برشلونة.

وأشار هوغما، في مقابلة مع قناة ”فوكس سبورتس“، اليوم الأحد، إلى أن كومان يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده رفقة الاتحاد الهولندي، وفي حالة رغبته في الرحيل فإنه يستطيع سداد الشرط الجزائي والانتقال إلى وجهة جديدة.

وأكد أن العقد بين الاتحاد الهولندي وكومان يسمح للأخير بالرحيل، إلا أنه أعرب عن أمله في استمرار كومان رفقة الطواحين الهولندية حتى التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، وقيادة الفريق في المونديال المقبل.

وتولى كومان قيادة المنتخب الهولندي في فبراير 2018، في حين يرتبط برشلونة بعقد مع مدربه إرنستو فالفيردي يمتد إلى العام المقبل، مع وجود بند آخر يسمح بتجديد العقد حتى صيف 2021.

ولا يحظى فالفيردي بشعبية كبيرة وسط جماهير برشلونة، خاصة بعد أن فشل المدرب مرتين في دوري أبطال أوروبا، وخرج من النسختين الأخيرتين بهزيمة ثقيلة أمام روما الإيطالي، ثم ليفربول الإنجليزي.