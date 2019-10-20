هولندا تفتح الباب أمام رحيل رونالد كومان لخلافة فالفيردي كمدرب لنادي برشلونة

لا يخفي الهولندي رونالد كومان رغبته في العودة مجددًا إلى ”كامب نو“، حيث أكد مرارًا أنه ”يومًا ما سيكون مدربًا لنادي برشلونة”.

وارتدى كومان قميص برشلونة كلاعب في الفترة من عام 1989 إلى 1994، وقاده لتحقيق العديد من الألقاب، على رأسها الدوري الإسباني، الليغا، 4 مواسم متتالية، وبطولة أوروبا للأندية الأبطال، دوري الأبطال حاليًا، في عام 1992، إضافة إلى السوبر الأوروبي.

حلم كومان مع برشلونة

ويتولى كومان حاليًا قيادة المنتخب الهولندي الأول، وقاده إلى وصافة بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد الخسارة أمام البرتغال في النهائي.

وفتح مسؤولو الاتحاد الهولندي لكرة القدم الباب أمام إمكانية رحيل كومان في صيف 2020 إلى برشلونة، ولكن كمدرب هذه المرة.

وقال نيكو يان هوغما، المدير الرياضي للاتحاد الهولندي، إن كومان يمكنه الرحيل عن تدريب هولندا بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية المقبلة في 2020، إذا كانت رغبته هي الانتقال لتحقيق حلمه السابق بتدريب برشلونة.

وأشار هوغما، في مقابلة مع قناة ”فوكس سبورتس“، اليوم الأحد، إلى أن كومان يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده رفقة الاتحاد الهولندي، وفي حالة رغبته في الرحيل فإنه يستطيع سداد الشرط الجزائي والانتقال إلى وجهة جديدة.

وأكد أن العقد بين الاتحاد الهولندي وكومان يسمح للأخير بالرحيل، إلا أنه أعرب عن أمله في استمرار كومان رفقة الطواحين الهولندية حتى التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، وقيادة الفريق في المونديال المقبل.

وتولى كومان قيادة المنتخب الهولندي في فبراير 2018.

وعلى صعيد تدريب الأندية، لم تشهد مسيرة كومان نجاحات كبيرة، حيث تولى تدريب فيتيس أرنهيم وأياكس أمستردام في هولندا، وبنفيكا البرتغالي، وساوثهامبتون الإنجليزي وفالنسيا الإسباني.

وفشلت هولندا في التأهل لنهائيات كأس العالم الماضية في روسيا 2018، وتضع المونديال الأوروبي في 2020 وكأس العالم 2022، بوصفهما الفرصة السانحة لتعويض إخفاقات الماضي القريب.

حظوظ فالفيردي

ويرتبط برشلونة بعقد مع مدربه إرنستو فالفيردي يمتد إلى العام المقبل، مع وجود بند آخر يسمح بتجديد العقد حتى صيف 2021.

ولا يحظى فالفيردي بشعبية كبيرة وسط جماهير برشلونة، خاصة بعد أن فشل المدرب مرتين في دوري أبطال أوروبا، وخرج من النسختين الأخيرتين بهزيمة ثقيلة أمام روما الإيطالي، ثم ليفربول الإنجليزي.

ودخل كومان كثيرًا في قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في نادي برشلونة، إلى جانب الأرجنتيني بوكيتينو والألماني يورغن كلوب، مدربي توتنهام وليفربول على الترتيب، إضافة إلى الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب ريفر بليت.

وكانت شبكة TNT Sports الأرجنتينية قد أكدت أن غاياردو مدرب ريفيربليت الأرجنتيني من ضمن المرشحين لخلافة فالفيردي.

وأشارت الشبكة الأرجنتينية إلى أن غاياردو لن يتسرع في اتخاذ القرار بتدريب برشلونة؛ لأنه لا يزال مرتبطًا بعقد يستمر حتى عام 2021 مع ريفر بليت، الذي قاده للتتويج بكأس الليبرتادوريس، الموسم الماضي، على حساب بوكا جونيورز في النهائي الذي أقيم بملعب ”سانتياغو برنابيو“.