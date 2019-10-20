تقييم اللاعبين في مباراة إيبار ضد برشلونة بالدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

سجل ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان أهدافًا لأول مرة سويًا خلال فوز برشلونة خارج ملعبه 3-صفر على إيبار ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس السبت.

وصعد الفريق الكتالوني للقمة لأول مرة هذا الموسم برصيد 19 نقطة بعد تسع مباريات متقدمًا بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد، الذي يملك 18 نقطة، بعد خسارته أمام مضيفه ريال مايوركا 1-صفر اليوم.

ويحتل غرناطة، مفاجأة المسابقة هذا الموسم، المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما يأتي أتليتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 16 نقطة عقب تعادله 1-1 على أرضه أمام فالنسيا.

وضع غريزمان برشلونة في المقدمة في الدقيقة 13 بعد اختراق من ناحية اليسار عقب تسلم تمريرة طويلة من كليمو لينجليه، وسدد مهاجم فرنسا بهدوء في الزاوية القريبة بالمرمى.

وتعاون المهاجمون الثلاثة في الهدفين التاليين في إشارة إلى بدء التناغم بينهم هذا الموسم بعد إصابة ميسي وسواريز.

ومرر سواريز إلى غريزمان داخل منطقة الجزاء لينقل الأخير الكرة إلى ميسي ليهز الشباك في الدقيقة 58.

وصنع غريزمان الهدف الثالث بتمريرة في العمق جعلت ميسي في موقف انفراد بالحارس لكن النجم الأرجنتيني فضل التمرير إلى سواريز ليسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 66 ضامنًا الانتصار الخامس على التوالي لبرشلونة في جميع المسابقات.

ويملك برشلونة 10 أيام حتى المواجهة المقبلة في الدوري على أرضه أمام ريال بلد الوليد عقب تأجيل مواجهة ريال مدريد يوم السبت المقبل لأسباب أمنية بسبب انتشار أعمال عنف واسعة النطاق في إقليم قطالونيا عقب سجن زعماء انفصاليين بالإقليم.

وقال غريزمان: ”هذه ثلاث نقاط ذات قيمة كبيرة خاصة أنه من الصعب اللعب بشكل جيد بعد فترة التوقف الدولية لأن جميع اللاعبين قادمون من رحلات بالخارج لكننا لعبنا بشكل جيد“.

وأضاف: ”أدركنا أنهم يريدون فرض الضغط العالي علينا لذا أخبرت لينجليه بأن يمرر لي الكرة إذا شاهد الظهير متقدمًا وفعل هذا بالفعل. صنعنا الكثير من الفرص من خلال التمريرات الطويلة اليوم“.

وكان الخبر السيئ الوحيد لفريق المدرب فالفيردي، هو خروج الظهير الأيمن سيرجي روبرتو في بداية الشوط الثاني بسبب إصابة في الركبة.

عدة صحف إسبانية نشرت تقييمًا لأداء لاعبي برشلونة في هذه المواجهة.

وجاء تقييم صحيفة ”سبورت“ كالآتي:

فيما جاء تقييم صحيفة ”آس“ كالآتي:

وجاء تقييم صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ كالآتي:

وجاء تقييم صحيفة ”El Periódico“ كالآتي: