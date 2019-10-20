صحيفة: خطر اللعب في الدوري الأوروبي يطارد ريال مدريد

تحدثت صحيفة ”ماركا“ عن هزيمة ريال مدريد أمام نظيره مايوركا 1-0 في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، مساء السبت، وفقدانه الصدارة لصالح غريمه التقليدي نادي برشلونة، وكتبت في عنوان لها: ”ريال مدريد في خطر حقيقي للذهاب إلى الدوري الأوروبي“.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد ترك مشاعر سيئة في لقاء مايوركا وترك أنصاره في حزن نتيجة المستوى السيئ الذي قدمه، والذي لا يشجع على التفاؤل في لقاء، الثلاثاء المقبل، حيث يلعب الفريق نصف حياته في دوري أبطال أوروبا أمام غالاطة سراي التركي.

ولا بديل لريال مدريد عن الفوز في تركيا للإبقاء على حظوظه قوية في التأهل للدور المقبل، خصوصًا أنه جمع نقطة واحدة من لقاءين بخسارة كبيرة 3-0 أمام باريس سان جيرمان وتعادل مخيب للآمال في ملعبه أمام كلوب بروج البلجيكي 2-2.

ورغم كون ريال مدريد ما زال يملك 4 لقاءات في مجموعته في دوري الأبطال، لكن أي نتيجة سلبية في اسطنبول ستجعل غالاطة سراي وكلوب بروج يطمعان في البطاقة الثانية في المجموعة في ظل تفوق باريس سان جيرمان الواضح وفوزه في لقاءين، حيث يبدو مرشحًا قويا للتأهل الصدارة .

وحللت الصحيفة مستوى اللاعبين وأبرز ما خلفه اللقاء:

فينسيوس جونيور يواصل عادته السيئة

أكدت الصحيفة أن النجم البرازيلي الشاب يقدم أشياء جيدة، لكن ما يفعله بشكل سيئ واصل فعله وهو إهدار الفرص وعدم تطوير نفسه في التسديد على المرمى.

واعتبرت الصحيفة، أن التسديد نحو المرمى بشكل جيد يحتاج لحاسة سادسة، لكنه يحتاج للتدريب والتطور واللاعب رغم قضائه الموسم الماضي رفقة ريال مدريد وبداية الموسم الحالي لم يطور من نفسه في النقطة السلبية التي تعيق تقدمه واستفادة الفريق من عمله الجيد.

أودريوزولا لم يستطع أن ينافس كارفخال

لم يستطع الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا أن يصل لمستوى داني كارفخال ولا منافسته فبالإضافة لدوره في الهدف الذي تلقاه ريال مدريد وكان أحد أسبابه تلقى إنذارين وترك الفريق يكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

مستوى الظهير الأيمن السابق لريال سوسيداد يجعل ريال مدريد ينتظر عودة المغربي أشرف حكيمي المعار لبروسيا دورتموند والذي يقدم مستوى مميز ًاوتطور بشكل ملحوظ.

لوكا يوفيتش يواصل إهدار الفرص

لم يستطع المهاجم الصربي استغلال الفرصة التي منحها له زين الدين زيدان، حين أشركه رسميا في اللقاء، بسبب غياب عدة مهاجمين للإصابة وهازارد بسبب ولادة ابنه.

ولم يظهر المهاجم الصربي نهائيًا في اللقاء وفي أي دور لا هجومي ولا في الضغط على دفاع المنافس.

تثاقل في اللعب

على أرضية ملعب مايوركا كان لاعبو ريال مدريد يجدون صعوبة في نقل الكرة، وكأنهم يلعبون على الرمال ولم تتحرك الكرة بطلاقة ووجدوا صعوبة في صنع اللعب.