ماذا قال زيدان وكورتوا عقب خسارة ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني؟

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن غضبه من خسارة فريقه أمام ريال مايوركا، اليوم السبت، بهدف دون رد، أمام ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة التاسعة بالليغا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”اليوم افتقرنا لكل شيء، بدأنا المُباراة بطريقة مُعقدة جداً“.

وأضاف: ”إذا كنا نريد شيئًا مهمًا هذا العام فعلينا أن نحظى بالاستمرارية، يجب على كل لاعب أن يثبت في كل مباراة أنه يملك الجودة للعب في ريال مدريد“.

وتابع: ”أنا لا أحب كلمة ارتباك لأن علينا المضي قدمًا في هذا الأمر. من الصعب علينا الدخول في المباراة. هذا يكلفنا الكثير. واليوم تم ملاحظة هذا الامر، لقد سيطرنا قليلاً ، لكن دون خلق فرص للتسجيل وهذا مستحيل ”.

وأردف: ”يمكن للجميع إبداء رأيهم في التشكيلة، لكن هذا هو القرار الذي اتخذته. يجب علينا تحليل الأمر. لست سعيدًا بما حدث“.

”الإصابات ليست عذرا. لدينا لاعبون آخرون يتمتعون بموهبة جيدة ولدينا الفرصة لإظهار أن لديهم المستوى ليكونوا هنا.. لا يمكننا تغيير أي شيء“.

كورتوا

فيما قال كورتوا، حارس الميرنغي خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”مايوركا كان الفريق الذي توقعناه، كنا نعرف أنهم سيضغطون من البداية وأخبرنا المدرب بذلك. حصلنا على فرص وكنا نفتقد للمسة الأخيرة، وأعتقد أنه من العار الهزيمة وكان علينا الفوز هنا“.

وأضاف: ”طرد أودريوزولا؟ البطاقة الصفراء الأولى أعتقد أن الكرة لمسته، لكن البطاقة الثانية مستحقة، على الرغم من أنني أعتقد أنه حين تملك بطاقة لا يمكنك الوقوع في مثل هذا الخطأ“.

وتابع حارس الريال: ”لا أعتقد أن الحديث عن الكلاسيكو هذا الأسبوع أثر علينا، وكذلك الإصابات، حيث كنا نلعب جميعًا مع منتخبات بلادنا ولم يكن لدينا الوقت للتفكير في ذلك“.

واختتم: ”مواجهة غالاطة سراي؟ الفريق جاهز، وسنقاتل دائمًا حتى النهاية، وحان الوقت للتعافي والتفكير في مباراة إسطنبول“.

وتلقى فريق ريال مدريد، السبت، الهزيمة من مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

باغت ريال مايوركا ضيفه بهدف مبكر عن طريق الإيرلندي لاغو جونيور في الدقيقة 7.

حاول الريال الرد السريع ولكن فشلت كل محاولاته أمام الدفاع الصلب للمنافس.

في الشوط الثاني، انحصر اللعب عكس المتوقع في وسط الملعب ولم يهدد الريال مرمى أصحاب الأرض كثيرًا.

وشهدت المباراة طرد ألفارو أودريوزولا لاعب الريال في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثاني تاركًا الصدارة لغريمه التقليدي برشلونة عند رصيد 19 نقطة.

فيما ارتقى ريال مايوركا للمركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف خلف بلد الوليد.