ريال مدريد يسقط أمام مايوركا ويترك صدارة ترتيب الدوري الإسباني لنادي برشلونة

سقط ريال مدريد أمام ريال مايوركا، بنتيجة 1-0، في معقل الأخير ملعب ”إيبيروستار“، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليغا.

وسجل هدف ريال مايوركا الوحيد في المباراة لاجو جونيور في الدقيقة 7.

وبهذا الانتصار يرفع مايوركا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر.

ومن أول هجوم لمايوركا نجح المهاجم لاجو جونيور في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 7، حيث استقبل تمريرة من زميله أليكس فيباس، وراوغ أودريوزولا وسدد يمين الحارس كورتوا.

وأظهرت المباراة تأثر ريال مدريد بالغيابات في صفوفه، وأخطاء زيدان في التشكيلة الأساسية والمداورة في العديد من المراكز في أول مباراة بعد التوقف الدولي، ليتلقى الفريق أول هزيمة له في الليجا هذا الموسم، ويخسر الصدارة للغريم التقليدي برشلونة.