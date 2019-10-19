هدف مباراة مايوركا ضد ريال مدريد.. ”الميرنغي“ يتأخر 1-0 (فيديو)

سجل لاجو جونيور الهدف الأول لفريق ريال مايوركا في شباك نظيره ريال مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة التاسعة لليغا، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة، خلف برشلونة بنقطة واحدة الذي فاز اليوم على إيبار بثلاثية نظيفة.

ويعود ريال مدريد إلى الليغا بعد 14 يومًا من مباراته الرسمية الأخيرة ويبدأ مرحلة من أربعة أيام سيزور فيها مايوركا وغالاطا سراي، بعد فترة التوقف الدولي، حيث يعود المدريديستا إلى سون مويكس، بصفته متصدر المسابقة.

من جانبه، يعود مايوركا إلى ملعب لم يزره منذ 28 أكتوبر 2012، وكانت تلك أيضاً مباراة في الجولة التاسعة من الليجا وانتهت بفوز المدريديستا 0-5.

ويعد سيرجيو راموس ورافائيل فاران ومودريتش اللاعبين الوحيدين في فريق ريال مدريد الذي شاركوا في ذلك الانتصار.