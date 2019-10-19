ماذا قال فالفيردي ولينغليه عن تأجيل الكلاسيكو؟

أيد كليمو لينغليه، مدافع نادي برشلونة، قرار تأجيل مباراة القمة بين فريقه وريال مدريد بسبب الاضطرابات السياسية في كتالونيا، بينما قال المدرب إرنستو فالفيردي إنه يأمل أن يحدد المسؤولون موعدًا جديدًا للمواجهة في القريب العاجل.

ووافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الجمعة على طلب من رابطة الدوري الإسباني لتأجيل المباراة التي كانت مقررة يوم 26 أكتوبر تشرين الأول في إستاد نو كامب، بسبب المظاهرات العنيفة المتواصلة في مدينة برشلونة بعد الحكم بسجن زعماء انفصاليين في كتالونيا.

وألقي القبض على حوالي 300 شخص في المنطقة منذ الإعلان عن الأحكام، يوم الإثنين الماضي.

وقال برشلونة في بيان أمس الجمعة، إنه كان يفضل إقامة المباراة في موعدها رغم الاضطرابات، لكن لينغليه أيد قرار التأجيل حتى استقرار الأوضاع.

وأبلغ لينغليه الصحفيين بعد فوز برشلونة 3-صفر خارج ملعبه على إيبار اليوم السبت: ”المشاكل في برشلونة تعني أن من الأفضل تأجيل المباراة، لكن القرار في يد الاتحاد ورابطة الدوري، ولا يملك اللاعبون أي رأي.

”أريد خوض مباراة القمة في أي تاريخ، لا يمكن أن نقول أي تاريخ نفضله، ينبغي أن نلعب في أي وقت يُطلب منا“.

وقال الناديان إنهما اتفقا على خوض المباراة يوم 18 ديسمبر كانون الأول لكن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أبدى معارضته لهذا الخيار في خطاب أرسله إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وقال إن المباراة يجب أن تقام في الرابع من ديسمبر كانون الأول، وهو أول موعد متاح.

وقال فالفيردي، مدرب برشلونة، في وقت سابق إنه أراد إقامة المباراة في موعدها لكن بعد اتخاذ القرار حث الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري على وضع خلافاتهما جانبًا وتحديد موعد جديد للمواجهة.

وأضاف: ”أتمنى وأثق أننا سنخوض هذه المباراة قبل انتهاء النصف الأول من الموسم، أو على الأقل قبل نهاية الموسم.

”من المألوف عدم وجود إجماع في المسائل السياسية في هذه اللحظة، لكني أتمنى الوصول لاتفاق حول هذا الأمر“.

الفوز على إيبار

وسجل ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان أهدافًا لأول مرة سويًا خلال فوز برشلونة خارج ملعبه 3-صفر على إيبار، ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وصعد الفريق الكتالوني للقمة لأول مرة هذا الموسم برصيد 19 نقطة بعد تسع مباريات، لكن ريال مدريد الذي يملك 18 نقطة، يمكنه استرداد الصدارة عندما يحل ضيفًا على ريال مايوركا في وقت لاحق اليوم.

وضع غريزمان برشلونة في المقدمة في الدقيقة 13 بعد اختراق من اليسار عقب تسلم تمريرة طويلة من كليمو لينغليه، وسدد مهاجم فرنسا بهدوء في الزاوية القريبة من المرمى.

وتعاون المهاجمون الثلاثة في الهدفين التاليين في إشارة على بدء التناغم بينهم هذا الموسم بعد إصابة ميسي وسواريز.

ومرر سواريز إلى غريزمان داخل منطقة الجزاء لينقل الأخير الكرة إلى ميسي ليهز الشباك في الدقيقة 58.

وصنع غريزمان الهدف الثالث بتمريرة في العمق جعلت ميسي في موقف انفراد بالحارس لكن النجم الأرجنتيني فضل التمرير إلى سواريز ليسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 66، ضامنًا الانتصار الخامس على التوالي لبرشلونة في جميع المسابقات.

ورحب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بالأداء الرائع للثلاثي الهجومي قائلًا إنه في حكم المؤكد حدوث تناغم بين هذا الثلاثي إن عاجلًا أم آجلًا.

وقال للصحفيين: ”هي مسألة وقت واستمرار اللعب معًا في المباريات في النهاية، يصل الأمر باللاعبين الكبار إلى ا للعب بشكل جيد معًا، يتعلمون ما يتطلبه إخراج أفضل ما لدى بعضهم.

”يتدربون كثيرًا ويعملون بشكل جيد معًا وحققنا اليوم ما نستحقه“.

ويملك برشلونة 10 أيام حتى المواجهة المقبلة في الدوري على أرضه أمام ريال بلد الوليد، عقب تأجيل مواجهة ريال مدريد يوم السبت المقبل.

وقال غريزمان: ”هذه ثلاث نقاط ذات قيمة كبيرة خاصة أنه من الصعب اللعب بشكل جيد بعد فترة التوقف الدولية، لأن جميع اللاعبين قادمون من رحلات في الخارج، لكننا لعبنا بشكل جيد“.

وأضاف: ”أدركنا أنهم يريدون فرض الضغط العالي علينا، لذا أخبرت لينغليه بأن يمرر لي الكرة إذا شاهد الظهير متقدمًا وفعل هذا بالفعل، صنعنا الكثير من الفرص من خلال التمريرات الطويلة اليوم“.

وغاب المدافع المؤثر جيرارد بيكيه عن برشلونة اليوم للإيقاف، لكن مدافع فرنسا صمويل أومتيتي ظهر بشكل مميز في أول مشاركة أساسية له هذا الموسم بعد سلسلة من المشاكل في الركبة.

وقال لينغليه: ”هذه أفضل مباراة خضناها خارج ملعبنا من حيث النتيجة والأداء.

”لم تتح أي فرص تذكر لإيبار لكننا صنعنا الكثير، قدمنا أداء متكاملًا منذ البداية حتى النهاية“.

وكان الخبر السيء الوحيد لفريق المدرب إرنستو فالفيردي هو خروج الظهير الأيمن سيرجي روبرتو في بداية الشوط الثاني بسبب إصابة محتملة في الركبة.