التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني ”إنفوغرافيك“

يلاقي نادي ريال مدريد مضيفه ريال مايوركا، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، على ملعب إيبيروستار.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويملك ريال مدريد 18 نقطة من 8 مباريات في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن غرناطة الذي لعب 9 مباريات، ونقطتين عن برشلونة الذي لعب 8 مباريات، في حين يملك ريال مايوركا 7 نقاط في المركز الثامن عشر.

وتوقعت صحيفة ”ماركا“ أن يلعب ريال مدريد بهذه التشكيلة:

في حين توقعت صحيفة ”أس“ أن يلعب ريال مدريد بهذه التشكيلة.

ويعود آخر فوز لريال مايوركا على ريال مدريد إلى 24 مايو 2009، عندما فاز 3/1 على ريال مدريد في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني لموسم 2008/2009.

ومنذ ذلك التاريخ فاز ريال مدريد على ريال مايوركا 7 مرات، بينها 5/0 و4/1 و5/2، في حين انتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

وقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد قبل المباراة:“أعتقد أن المباراة تعد الأهم بالنسبة لي، ونعرف ما حدث خلال هذين الأسبوعين، لكننا مستعدون ونريد تقديم مباراة جيدة ضد مايوركا، وندرك أنه خصم لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب“.

وعن منح سيرجيو راموس الإذن للمشاركة في الأولمبياد قال زيدان:“لم أتحدث معه في الأمر، ولكن أهم شيء هو شعوره، وإذا كان يريد أن يلعب فالأمر يبدو جيدًا بالنسبة لي، لأنه في هذا العمر يريد تقديم شيئًا لمساعدة بلاده“.

وأردف:“لوكا يوفيتش غير محبط، فهو يعرف الوضع، وهو لاعب جديد في الفريق وأعتقد أنه أصبح أفضل مما كان عليه في البداية، وسأعتمد عليه، وأصبح يتحدث الإسبانية بشكل أفضل وهذا مهم بالنسبة لنا“.

وحول مواجهة تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد المعار إلى مايوركا قال زيدان:“الشيء الجيد له أنه يلعب، وأنا سعيد به ويجب أن نحترم قراره، وسعيد بما يقدمه“.

واستكمل:“فيديريكو فالفيردي لاعب جيد جدًا مثل الباقين، لكن لدي 25 لاعبًا وكل مباراة يجب اختيار 18 فقط، وهو لاعب شاب وله شخصية ويريد الكثير، ومن الجيد أنه يتحسن“.

وأكد زيدان غياب الرباعي لوكا مودريتش وغاريث بيل وتوني كروس ولوكاس فاسكيز عن مباراة مايوركا، مشيرًا إلى أنه قد يعتمد على الشاب إبراهيم دياز.

لقاء بوغبا

ونفى زيدان أن يكون لقاؤه مع مواطنه بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد في دبي قبل أيام قد تناول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد.

ويسعى زيدان منذ عودته إلى ريال مدريد في فترته الثانية للتعاقد مع بوغبا، لكنه فشل بذلك الصيف الماضي بسبب إصرار النادي الإنجليزي على التمسك بلاعبه.

وقال زيدان:“كان لقائي مع بوغبا فرصة نادرة، نحن نعرف بعضنا بعضًا ونتحدث، وما نتحدث عنه شخصي، إنها محادثة عادية بينه وبيني“.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن زيدان قوله إن هذا اللقاء كان عن طريق الصدفة البحتة“ بينما كان يتعافى بوغبا من الإصابة في دبي وسيغيب عن مواجهة ليفربول، غدًا الأحد المقبل، في أولد ترافورد بسبب إصابة في الكاحل.

وكشفت الصحيفة عن صورة لزيدان مع بوغبا في دبي خلال فترة التوقف الدولية لتزيد التكهنات بشأن انضمام الدولي الفرنسي إلى ريال مدريد.

وزاد الحديث حول اللاعب الدولي الفرنسي وانتقاله لريال مدريد منذ اعترافه برغبته في الرحيل وجاء نشر صورة له مع زيدان في دبي ليتجدد هذا الحديث.

وقال مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، مع اعتراف اللاعب نفسه بأن الوقت قد حان ”لتحدٍ جديد“، لكن مانشستر يونايتد وقف بثبات في مواجهة جهود ريال مدريد للتعاقد مع نجمه، الذي لا يزال أمامه عامان في عقده، بالإضافة إلى خيار لتجديد العقد لمدة 12 شهرًا إضافيًا.