تقرير: أسباب تجعل الدوري الإسباني أولوية لريال مدريد وبرشلونة

ركزت صحيفة ”ماركا“ في تقرير لها على التنافس الثلاثي بين برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني الدرجة الأولى مؤكدة أن المراكز الثلاثة الأولى احتكرتها الفرق الثلاثة منذ موسم 2012/2013.

ومنذ موسم 2004/2005 سيطر برشلونة على لقب الدوري الإسباني بـ10 ألقاب ثم ريال مدريد بـ4 ألقاب وأتلتيكو مدريد بلقب وحيد.

وبعد مرور 8 جولات استعاد الثلاثي عافيته إثر بداية سيئة ويتواجد في المراكز المتقدمة حيث يحتل ريال مدريد المركز الأول وبرشلونة الثالث وأتلتيكو مدريد الرابع لكنهم بلقاء ناقص عن غرناطة الثاني، ولكل منهم أسبابه للفوز باللقب هذا الموسم.

وتحدثت الصحيفة عن الأسباب التي تدفع كل فريق من الثلاثة للفوز باللقب، مؤكدة أن فرق أخرى تحلم بدخول التنافس لكن المعطيات تجعل الثلاثي الأقرب دائمًا لحصد اللقب كما حدث خلال السنوات الأخيرة وحتى في شركات الرهان يتصدر الثلاثي المراهنات.

أسباب تجعل الفرق الثلاثة تركز على لقب الدوري الإسباني بحسب صحيفة ”ماركا“.

بالنسبة لريال مدريد

1. أولوية لزيدان.

بعد عودته لتدريب ريال مدريد قال زيدان: ”لقب الدوري أولوية لنا وستكون هدفنا الأول“.

ويأمل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب للفوز هذا الموسم بلقبه رقم 34 ولإيقاف سيطرة برشلونة في القرن الحالي والتي قلصت الفارق بين الناديين الغريمين.

2. الفوز بالألقاب بعد موسم سيئ؟

خرج ريال مدريد دون ألقاب في نهاية الموسم الماضي، ويسعى إلى تغيير الصورة التي رسمها بعد خروجه دون لقب دوري أو كأس أو دوري أبطال ويحتاج للعودة للألقاب مجددًا

بالنسبة لبرشلونة

1. تأكيد السيطرة على الدوري الإسباني.

فاز برشلونة بـ4 من 5 ألقاب الأخيرة وحده ريال مدريد خطف منه لقب 2016/2017 وتحت قيادة زيدان، ويعتبر الفريق أن لقب الليغا مهم ليستمر في تقليص الفارق عن غريمه حيث يصل حاليًا لـ5 ألقاب.

2. امتلاك ميسي وتير شتيغن.

يتوافر برشلونة على أفضل لاعب وهداف في الدوري الإسباني وثاني أفضل حارس، وهما سببان يجعلان عشاق الفريق يعطونه الأولوية على منافسيه في اللقب.

بالنسبة لأتلتيكو مدريد

1. أفضل تشكيلة

تمكن الفريق من تجاوز رحيل عدة لاعبين مميزين كأنطوان غريزمان، ولوكاس هيرنانديز، ودييغو غودين، وتعاقد مع لاعبين مميزين جدد واستطاع أن يطور من جودة لاعبين ومن دكة بدلائه.

2. تراجع مستوى برشلونة وريال مدريد.

رغم تصدر ريال مدريد لكنه لا يقدم مستوىً جيدًا بينما برشلونة عرف معاناة في عدة لقاءات وإن استمر وضع المنافسين بهذه الطريقة حتى نهاية الموسم واستقر مستوى أتلتيكو مدريد فإن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بإمكانه الفوز بالليغا.