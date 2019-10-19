الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إيبار، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني للموسم 2019/2020، على الملعب البلدي إبوروا.

وتقام المباراة الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويملك برشلونة 16 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ريال مدريد، والفوز يمنح النادي الكتالوني الصدارة، مقابل 9 نقاط لإيبار في المركز الرابع عشر.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين حقق برشلونة الفوز 9 مرات، وفي حين حكم التعادل النتيجة مرة واحدة، وكان في آخر مباراة حيث انتهت بالتعادل 2/2.

ويملك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد برشلونة 15 هدفًا في مباريات برشلونة ضد إيبار، بينها 4 أهداف ”سوبر هاتريك“ في فوز النادي الكتالوني 6/1 في سبتمبر 2017.

ووفقًا للحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ فإن برشلونة تلقى التصريح الطبي الخاص بالثنائي صامويل أومتيتي وجونيور فيربو، وبالتالي فإن اللاعبين يمكنهما التواجد أمام إيبار.

السفر المبكر

وعلّق إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة عن توقيت المباراة والسفر المبكر، وقال:“اتخذنا قرار السفر المبكر لأن الطرق لن تكون مُيسرة، وواجبنا هو توقع كل ذلك لأننا يجب أن نكون مستعدين جيدًا للمباراة“.

وأضاف:“ما يقلقني أكثر هو توقيت مباراة إيبار في الواحدة ظهرًا، لكننا في خيتافي لعبنا الساعة 4 وانتصرنا، فهذا ليس عذرًا، والمباراة مهم بالنسبة لنا“.

وأردف فالفيردي:“أومتيتي يتدرب بشكل طبيعي منذ بداية الأسبوع، وأمس شارك في المران كاملًا، ونعتقد أنه على وشك الحصول على التصريح الطبي، وألبا مستعد للعب أساسيًا، لكنني أعتقد أنه سيكون بديلًا آمنًا لنا في المباراة“.

جاهزية ميسي

وعن جاهزيته القائد ليونيل ميسي قال فالفيردي:“هو بصدد الوصول إلى نسبة 100% من قوته، وعليه العمل ببطء لكي يصل لقمة مستواه، ونأمل أن يساهم في المباريات المقبلة في المزيد من الأشياء“.

واستكمل:“في بداية الموسم مررنا بوقت صعب، وأهم شيء هو أننا تغلبنا على ذلك، ونود الوصول إلى صدارة الدوري الإسباني، فنحن الآن لسنا على القمة“.

طرد ديمبلي

وحول طرد عثمان ديمبلي أمام إشبيلية في الجولة الماضية أوضح المدرب الإسباني ”تحدثت معه وسألته عما قاله للحكم، وهناك فارق بين ما قاله وما فسره الحكم، وأحيانًا يتم طردك بسبب كلمة تقولها، وفي أوقات أخرى لا تتعرض للطرد رغم همجيتك“.

واختتم:“إيبار خصم له أفكار واضحة، حيث يعتمد على الضغط العالي والكثافة حيث يفعل ذلك بشكل جيد ضد أي فريق، وهذا يصعب اختراق صفوفه، كما أنه يُحب المُخاطرة“

وأعلن فالفيردي قائمة فريقه لمباراة إيبار، وضمت 22 لاعبًا وشهدت تواجد الثنائي صامويل أومتيتي وجونيور فيربو.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالتالي:

تير شتيغن – نيتو – سيميدو – راكيتيتش – بوسكيتس – توديبو – آرثر – سواريز – ميسي – لينغليت – واجي – غريزمان – ألبا – ألينيا – سيرجي روبرتو – دي يونغ – فيدال – أومتيتي – فيربو – بيريز – فاتي – تيناس.

تأجيل الكلاسيكو

وأنهى ناديا برشلونة وريال مدريد، الجدل حول الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، بعدما أعلنت لجنة المسابقات تأجيل المباراة التي كان من المقرر أن تقام يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نوز

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي:“ردًا على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني بتأجيل المباراة التي كانت مقررةً، يوم السبت 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبناءً على منح لجنة المسابقات، الناديين فرصة الاتفاق على موعد جديد للمباراة، فإن ريال مدريد يعلن أن الموعد المقترح من الناديين هو 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل“.

وكان من المفترض أن تقام المباراة، يوم 26 أكتوبر، لكن الوضع المشتعل في كتالونيا بعد صدور أحكام بحبس 9 قادة سياسيين يطالبون باستقلال الإقليم، قد يحول دون إقامتها في الموعد السابق على ملعب كامب نو.

ووافق الاتحاد الإسباني على تأجيل الكلاسيكو، اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن القرار متروك للناديين للاتفاق على موعد جديد للمباراة خلال مهلة تمتد حتى يوم 21 من الشهر الجاري، وفي حال عدم الاتفاق ستحدد لجنة المسابقات الموعد الجديد.

وقد أعلن برشلونة في وقت سابق اقتراحه إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل.

وقال برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي:“نقل النادي خلال اجتماع، أمس، إلى لجنة المسابقات أننا نرفض خوض المباراة على ملعب سانتياعو برنابيو، وهو الاقتراح الذي قدمته رابطة الليغا“.

وأضاف:“رغبة النادي هي لعب الكلاسيكو في كامب نو يوم 26 أكتوبر الجاري كما هو مخطط له، وقد تم إبلاغ لجنة المسابقات بذلك“.

وتابع:“يثق النادي بشكل تام في موقف أعضائه ومشجعيه الذين يعبرون دائمًا عن أنفسهم بأسلوب مثالي في كامب نو“.

وواصل:“عقب قرار لجنة المسابقات بتأجيل الكلاسيكو لظروف استثنائية، وبما أن اللجنة تطلب من الأندية تحديد موعد جديد للمباراة قبل يوم الإثنين، فإن النادي سيقترح إقامتها بتاريخ 18 ديسمبر المقبل“.