رسميًا..الاتحاد الإسباني يعلن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى، والتي كانت مقررة يوم 26 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وطلبت رابطة الدوري، في وقت سابق هذا الأسبوع، إعادة النظر في مكان وموعد المباراة؛ بسبب الاحتجاجات والتوتر السياسي في كتالونيا؛ بعد سجن 9 زعماء انفصاليين.

ويوم أمس، أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، الاتجاه لتغيير موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، مشيرًا إلى أنه سيكون من الصعب إقامة القمة يوم 18 ديسمبر.

وكان من المفترض أن تقام المباراة، يوم 26 أكتوبر، لكن الوضع المشتعل في كتالونيا بعد صدور أحكام بحبس 9 قادة سياسيين يطالبون باستقلال الإقليم، قد يحول دون إقامتها في الموعد السابق على ملعب كامب نو.

وذكرت صحيفة ”أس“، أن الموعدين المقترحين للمباراة، هما: الرابع والـ 18 من ديسمبر المقبل في كامب نو، وفقًا لمعلومات ”كادينا سير“.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن تيباس قوله: ”الكثير من التسريبات ظهرت ويتم نسبتها إلى الاتحاد الإسباني، لكنني لا أعتقد أن الاتحاد سيحسم تاريخ المباراة؛ لأن الجهة المسؤولة عن تحديد الموعد هي لجنة المنافسات، فهناك إجراء مختلف، ونحن في الليغا سنحاول تحديد موعد جديد“.

وأضاف: ”يتحدثون عن تأجيل المباراة لـ18 من ديسمبر، ووقتها ستكون هناك مباريات بكأس الملك في ذلك اليوم، وسيتم إهمالها حال أقيم الكلاسيكو، والأمر سيكون أشبه بالصحراء“.

واختتم تيباس: ”لا يمكن إقامة الكلاسيكو في ذلك اليوم، وسنضطر إلى الجلوس وتحديد التاريخ، وآمل أن تحسم لجنة المنافسات هذا الأمر، والاتحاد الإسباني ليس معنيًا بتحديد مواعيد المباريات، ولجنة المسابقات هي من تحددها“.

وعلّق إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة على أزمة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وقال: ”كان هناك اقتراح بنقل مباراة الكلاسيكو، لكننا لم نقبل به، لأننا سنلعب يوم السبت في أيبوروا، والثلاثاء سنسافر إلى براغ، وعلينا احترام جدول المباريات“.

وأضاف: ”ما زالت هناك 9 أيام متبقية على موعد المباراة، وهناك الكثير من الشائعات التي تخرج حولها، ولكننا نتمنى أن تلعب في موعدها وفي ملعبنا“.

وعن الوضع في إقليم كتالونيا، قال: ”ليس جيدًا، الشوارع تمر بوقت عصيب، وهنا يأتي دور السياسيين لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن“.

وتابع فالفيردي: ”أعتقد أن المباراة ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون أي مشاكل، وعلينا الانتظار قليلًا، وفي الموسم الماضي كان هناك حديث حول إقامة مباراة جيرونا في ميامي وفي النهائي لم تلعب هناك“.

وواصل: ”لا أعلم المستفيد من قرار تأجيل الكلاسيكو، على الرغم من فترة الراحة القليلة التي سنحصل عليها بعد مباراة سبارتا براغ في دوري أبطال أوروبا، لكنني أتمنى أن تقام في نفس موعدها“.

وعن جاهزية ليونيل ميسي قال فالفيردي: ”هو بصدد الوصول إلى نسبة 100% من قوته، وعليه العمل ببطء لكي يصل لقمة مستواه، ونأمل أن يساهم في المباريات المقبلة في المزيد من الأشياء“.

وأردف: ”في بداية الموسم مررنا بوقت صعب، وأهم شيء هو أننا تغلبنا على ذلك، ونود الوصول إلى صدارة الليغا، فنحن الآن لسنا على القمة“.

كما تحدث فالفيردي عن طرد لاعبه عثمان ديمبلي أمام إشبيلية، وأوضح: ”تحدثت معه وسألته عمّا قاله للحكم، وهناك فارق بين ما قاله وما فسّره الحكم، وأحيانًا يتم طردك بسبب كلمة تقولها، وفي أوقات أخرى لا تتعرض للطرد رغم همجيتك“.