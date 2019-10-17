رابطة الليغا تجدد مساعيها لإقامة مباراة بالدوري الإسباني في أمريكا

جددت رابطة الدوري الأسباني لكرة القدم جهودها لإقامة مباراة بدوري الدرجة الأولى المحلي في ميامي بالولايات المتحدة، وطلبت بشكل رسمي تغيير مكان إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد المقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل.

ويأتي الطلب المقدم إلى الاتحاد المحلي للعبة عقب محاولة سابقة فاشلة لإقامة مواجهة جيرونا أمام برشلونة في يناير كانون الثاني في المدينة الأمريكية.

وثارت اعتراضات حينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وقال غياني إنفانتينو رئيس الفيفا إنه لن يسمح أبدًا بإقامة مباراة ضمن دوري محلي في بلد أجنبي.

كما اعترض لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني بشدة على المقترح وكذلك رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنها أبلغت الاتحاد بآخر تطورات جهود إقامة مباراة في ميامي، بعد مخاوف من تأثير ذلك على جدول مباريات يناير كانون الثاني.

وفي نهاية المطاف تراجع برشلونة عن تأييد الفكرة الموسم الماضي، وأرجع السبب إلى عدم التوصل للإجماع المطلوب من جميع الأطراف المعنية.

وأفاد بيان صادر عن رابطة الدوري الإسباني، اليوم الخميس، بأنه قدّم طلبًا رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لنقل المباراة المقرر لها السادس من ديسمبر بين فياريال وأتلتيكو مدريد إلى ملعب هارد روك في ميامي.

ووقعت رابطة الدوري الإسباني ومجموعة ”ريليفنت سبورتس“ للرياضة والترفيه والإعلام صفقة لمدة 15 عامًا في أغسطس آب 2018 بهدف الترويج للرياضة ودوري الدرجة الأولى الإسباني في أمريكا الشمالية.

وتضمنت الصفقة إقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني في كل موسم، وذلك في الولايات المتحدة.

وقالت الرابطة في بيان: ”تم إبلاغ لاعبي ومدربي الفريقين وأظهروا حماسًا تجاه إمكانية اللعب أمام الجماهير في الولايات المتحدة“.